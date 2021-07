Jazzbląg X. On wygrał zaproszenie

W tym roku po raz dziesiąty jazz i muzyka z nim korespondująca zabrzmi w ramach Jazzbląga w Centrum Sztuki Galeria EL. Po dłuższej przerwie bez koncertów, co nowego w polskim jazzie dowiedzą się melomani, którzy zdecydują się spędzić czas z żywą muzyką w dniach od 9 do 11 lipca. Mamy dla Czytelników jedno podwójne zaproszenie, do wygrania w konkursie!

Jazzbląg zawsze był imprezą prezentującą różne odmiany muzyki jazzowej. Przez jego sceny przewinęło się kilkadziesiąt grup, w skład których wchodzili zarówno wybitni artyści starszego pokolenia – nestorzy polskiego jazzu, jak choćby Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Michał Urbaniak, Urszula Dudziak czy Wojciech Karolak oraz cała rzesza młodszych, nie mniej zdolnych, w kwiecie kariery lub na jej początku. Nie brakowało artystów zagranicznych. Jedni hołdowali tradycji, inni szukali pięknego brzmienia oferując bardziej wymagające zestawy dźwięków. Tegoroczna edycja, mimo że jubileuszowa, nie będzie podsumowaniem. To raczej mocniejszy zwrot w stronę nowości, świeżości i spojrzenia w stronę, która już jest lub w niedługim czasie stanowić będzie trzon polskiego jazzu. Nie zabraknie „gorących” nazw i nazwisk, muzyków już utytułowanych i wielokrotnie nagradzanych. Dobór artystów ma jednak przede wszystkim zapewnić słuchaczom poczucie, że są na bieżąco z jednymi z najciekawszych muzycznych projektów prezentowanych obecnie na polskiej scenie. Rzecz z pewnością wyjątkowa – Jazzbląg X po raz pierwszy rozgrywał się będzie na 3 scenach – główna w nawie, kameralna w namiocie estradowym i plenerowa. Prezentacje koncertowe wieńczone będą około godziny 22:00 spotkaniami w formie jam session w klubie Krypta, będzie więc tez okazja na kontakt z muzykami i ich twórczością w mniej formalnych okolicznościach. Program JAZZBLĄG X: 9 lipca 2021 godz. 18:00 Tomasz Chyła Quintet - scena główna

Dąbrowski/Fortuna/Małodobry/Płużek - scena namiotowa

Piotr Damasiewicz Into The Roots - scena główna 10 lipca 2021 18:00

Wacław Zimpel - scena główna

The Flash - scena namiotowa

Krzysztof Lenczowski Trio - scena główna 11 lipca 2021 18:00 - Jazzbląg eXtra

Aleksandra Kutrzepa Quartet - scena namiotowa

EABS (Electro Acoustic Beat Session) - scena główna plenerowa Istotnym elementem Jazzbląga X będzie wystawa "Jazz przez sito". Jest to wystawa grafik wykonanych w Pracowni Technik Druku Artystycznego Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym. Wszystkie grafiki wykonane zostały w technice serigrafii (potocznie zwanej sitodrukiem) – specjalnie na tę okoliczność. Można ją będzie zobaczyć w trakcie trwania imprezy w krużganku Galerii EL. Informacje o biletach i więcej szczegółów znaleźć można na wydarzeniu dedykowanym imprezie na profilu FB. Centrum Sztuki Galeria EL: https://www.facebook.com/events/468144464486937. Wydarzenie odbędzie się dzięki wsparciu UM w Elblągu. Wszystkich miłośników jazzu i dobrej muzyki na żywo gorąco zapraszamy! UWAGA Konkurs! Dla naszych Czytelników mamy jedno podwójne zaproszenie na X Jazzbląg. Otrzyma je osoba, która najciekawiej odpowie na pytanie: Za co kocham jazz? Na odpowiedzi czekamy do czwartku, 8 lipca do godz. 12 pod adresem konkurs@portel.pl W tytule maila prosimy o hasło jazz, a w treści poza odpowiedzią na pytanie o podanie swojego imienia i nazwiska oraz nr telefonu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu. Aktualizacja: Najciekawszą odpowiedź na pytanie konkursowe przesłał Pan Zbigniew Gosiewski i to on otrzymuje karnet na X Jazzbląg. Do odebrania w piątek w Galerii EL. Gratulujemy!

