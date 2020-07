Jazzowy wieczór w Galerii EL

Korzystając z letniej aury Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza na koncert jazz-funky i projekcję filmu o Elli Fitzgerald na scenie namiotowej w sobotę 1 sierpnia. Wieczór muzyczny na świeżym powietrzu rozpoczniemy już o godz. 18.

KONCERT JAZZ - FUNK

Lokalne środowisko muzyczne wzbogaciło się niedawno o coraz aktywniejszych i wspaniale rozwijających się młodych muzyków grających jazz i jego pochodne. To wspaniała sytuacja wypełniająca długą lukę po kilkuletnim okresie, kiedy poprzedni młodzi gniewni jazzu wywodzący się ze środowiska elbląskiej Szkoły Muzycznej wyjechali z Elbląga kontynuować dalszą edukację na akademiach muzycznych i wzbogacając potem (dziś już z sukcesami!) ekipy trójmiejskie czy warszawskie.

Muzycy, którzy pojawią się na scenie przed GEL dali się już poznać podczas jam session w Krypcie, po Jazzblągu czy na Elbląskim Święcie Muzyki 2020. I trzeba przyznać, obserwując ich rozwój od roku 2019 - są coraz lepsi i pewniejsi na scenie ;)

Tym razem posłuchamy zestawu melodii podanych w przystępny, ale atrakcyjny sposób wrzucając wszystkie do worka jazz - funk.



Z instrumentów soki wyciskać będą więc:

Michał Korsak - perkusja

Antoni Borycki - piano

Kamil Hajduk - Bas

Adam Kusiński - saksofony

Paweł Wojtachna - trąbka



KINOJAZZ | ELLA FITZGERALD. JUST ONE OF THOSE THINGS

Dokument Muzyczny, reż. Leslie Woodhead, Wielka Brytania, 90 min.

Światowa premiera: maj 2019

Występują: Ray Brown Jr. (syn Elli Fitzgerald), Tony Bennett, Jamie Cullum, Patti Austin, Itzhak Perlman, Andre Previn, Smokey Robinson i in.



Ella Fitzgerald była 15-letnią dziewczyną z ulicy, kiedy wygrała konkurs talentów w 1934 roku w Apollo Theatre w Harlemie. W ciągu kilku miesięcy stała się gwiazdą. „Ella: Just One of Those Things” to niezwykła podróż przez sześć dekad pokazująca w jaki sposób jej wysublimowany głos, przekształca tragedie, które przeżyła i problemy jakie napotkała, w radość.

W filmie wykorzystano niepublikowane wcześniej zdjęcia i nieznane wywiady, aby w pełni opowiedzieć historię jej muzyki i ożywić Ellę - czarną kobietę, która robi karierę w obliczu wszechobecnego i przerażającego rasizmu.

Oto Ella, której świat nigdy nie znał - niezłomna, zamyślona, zabawna i olśniewająca muzyczna innowatorka. Film pokazuje także zaangażowanie Elli w wojnę o prawa obywatelskie. Bada też wewnętrzne konflikty, które zawsze prześladowały tę wyjątkowo zamkniętą w sobie kobietę: walkę o pogodzenie pragnienia adoracji z tęsknotą za domem, za mężem i synem. W czasach, gdy była największą gwiazdą na świecie, jej pianista i przyjaciel Oscar Peterson powiedział, że ​​Ella jest „najbardziej samotną kobietą na świecie”, ale jak mówi Jamie Cullum : „jej muzyka jest jednym z powodów, dla których warto być na tej planecie”.

W filmie wypowiadają się gwiazdy muzyki i osoby z otoczenia Elli Fitzgerald, m.in.: Tony Bennett, Jamie Cullum, Laura Mvula, Johnny Mathis, Smokey Robinson, Cleo Laine, Andre Previn, Norma Miller, Patti Austin, Izsak Perlman, Margo Jefferson, Will Friedwald, Ray Brown Jr (syn Elli Fitzgerald).



ELLA FITZGERALD - First Lady of Song. Jedna z najwybitniejszych wokalistek w historii jazzu i muzyki rozrywkowej. Odznaczona Medalem Wolności przez prezydenta George'a Busha. Od pierwszej połowy lat 50-tych przez ponad 20 lat co roku wygrywała w rankingu pisma "Down Beat" w kategorii Najlepsza Wokalistka. Jej kariera trwała ponad pół wieku. Wyróżniały ją niezwykła muzykalność, wybitne poczucie swingu i rytmu, łatwość w improwizacjach oraz wokalna wirtuozeria dająca wrażenie lekkości nawet najtrudniejszych fraz. Jako nastolatka po wygraniu konkursu talentów została zaangażowana do big bandu Chicka Webba, z czasem rozpoczęła solową karierę. Dzięki namowom Normana Granza porzuciła koncerty klubowe na rzecz cyklu Jazz at the Philharmonic. Nagrała kilkadziesiąt płyt, w tym z Louisem Armstrongiem (słynne "Cheek to Cheek").

01-08-2020 start imprezy godz. 18 (wejście na teren GEL)

Tent Stage GEL (dziedziniec)

wejściówka: 10 zł

Namiotowe stanowisko barowe zapewnia Klub Krypta

Do dyspozycji leżaczki, a kto woli, można zabrać koc.



W programie:

19:00 Koncert Jazz-Funk | elbląski kwintet

21:00 KinoJazz | Ella Fitzgerald. Just One of Those Things