Jesień, EOK i muzyczni detektywi

“Muzyczna jesień w pełni” - pod takim hasłem odbyły się środowe koncerty edukacyjne Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Dzięki kameralistom i Oli Ostrowskiej młodzi elblążanie mogli poznać nie tylko dźwięki kojarzące się z obecną porą roku, ale i wysłuchać najpiękniejszych melodii muzyki klasycznej.

Oda do radości Ludwiga van Beethovena czy Cztery pory roku Vivaldiego to tylko niektóre utwory, które zabrzmiały w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych. Do tego zabawa w detektywów, którą poprowadziła Ola Ostrowska, a dzięki komisarzowi Wiktorowi Kaczmarkowi z elbląskiej policji dzieci poznały tajniki pracy funkcjonariuszy i dowiedziały się, jak dbać o własne bezpieczeństwo na drodze. Nie zabrakło też quizów i zagadek, na które najmłodsi chętnie odpowiadali. Kolejne koncerty edukacyjne EOK niebawem, a już 19 listopada Orkiestra wystąpi w szkole muzycznej z Adamem Suską - wirtuozem skrzypiec i uczestnikiem tegorocznego, XVI Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego. Szczegóły na https://eok.elblag.eu/wydarzenia/269.