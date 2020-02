Jestem eko – dbam o środowisko!

Biblioteka Młodego Czytelnika Bulaj zaprasza na kolejne warsztaty z projektu „Para-buch! Książka w ruch!”, które odbędą się w sobotę, 8 lutego, o godz. 12. Tym razem zajęcia będą dotyczyły ekologii. Wstęp wolny.

Zajęcia są skierowane dla dzieci w wieku 6-10 lat. Na podstawie książki Oli Wołdańskiej-Płocińskiej pt. „Śmieciogród” dzieci dowiedzą się co nieco o segregowaniu śmieci oraz o stylu życia zero waste. Wykonają też ekologiczną pracę plastyczną. Warsztaty będą prowadzone we współpracy z Natalią i Zuzanną – wolontariuszkami z kółka ekologicznego ze Szkoły Podstawowej nr 21.

„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

Więcej informacji:

Biblioteka Młodego Czytelnika „BULAJ”

ul. Zamkowa 1

tel. (55) 625 60 23