W najbliższą sobotę, 4 lipca, na dziedziń Muzeum Archeologiczno - Historycznego będzie mozna obejrzeć film "Jutro będziemy szczęśliwi". Pokaz rozpocznie się godzinie 21.45.

Prowadzący beztroskie życie kobieciarz Samuel musi niespodziewanie zaopiekować się córką o istnieniu której nie wiedział. To wyzwanie, ponieważ o dzieciach nie ma pojęcia, bardzo dobrze wie tylko skąd się biorą. Jak sobie poradzi? - to fabuła fiilmu "Jutro będziemy szczęśliwi", który będzie można obejrzeć w najbliższą sobotę na dziedzińcu elbląskiego muzeum.

Początek seansu godz. 21:45, widzowie są proszeni o przyjście ok. 20 minut wcześniej.

Liczba uczestników jest ograniczona do 150 osób, bezpłatne wejściówki na poszczególne filmy dostępne są do pobrania tutaj. Jedna osoba może pobrać nie więcej niż 2 bilety na każde z wydarzeń.

Organizatorem wydarzenia jest Gmina Miasto Elbląg. Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wszyscy widzowie przy wejściu na teren wydarzenia muszą posiadać na twarzy maseczki lub przyłbice. Organizator lub upoważnione przez niego osoby będą mieli prawo skontrolować ich posiadanie. Każdy uczestnik pokazu przed wejściem na teren Wydarzenia będzie poddany bezdotykowemu pomiarowi temperatury przez Organizatora lub upoważnione przez niego osoby. Dla widzów przygotowane będą ławeczki i leżaki. Zalecamy uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do zmieniających się warunków pogodowych.