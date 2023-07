„Kantata na cztery skrzydła”

Fot. Mikołaj Sobczak

To ostatnia już propozycja XXVI Letniego Salonu Muzycznego – Bażantarnia 2023 w lipcu. Jest to opowieść o wewnętrznej sile każdego z nas, która pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. Niektórzy utożsamiają ją z metafizyczną ingerencją, łatwiej bowiem przychodzi im uwierzenie w boski plan niż we własne możliwości. Jest to kameralna tragikomedia przepełniona obserwacjami zarówno natury egzystencjalnej, jak i metafizycznej.

Często wydaje nam się, że już wszystko wiemy o sobie, o świecie, który nas otacza i jesteśmy pewni tego co nas czeka, nie wiemy jaką podjąć decyzję ale wtedy, w najmniej oczekiwanym momencie, pojawia się – ON - Anioł Stróż, który ma inny plan na dalsze nasze życie. Bohaterką jest dziewczyna, która nie widzi sensu życia a na jej drodze stają dwa anioły. Historia przedstawiona w dramacie, to w istocie historie, które "dzieją się" cały czas - symboliczne Anioły mają pełne ręce roboty. Autorem „Kantaty na cztery skrzydła” jest Robert Brutter. Jego prawdziwe imię i nazwisko, to Andrzej Grembowicz (ur. 1958), polski pisarz i scenarzysta. Były pracownik Sejmu RP i redaktor naczelny Kroniki Sejmowej, laureat Nagrody Hartley-Merrill za scenariusz filmu „Tam, gdzie żyją Eskimosi”. Zadebiutował w 1994 r. scenariuszem spektaklu Teatru TV pt. "O przemyślności kobiety niewiernej" wg Giovanniego Boccaccia. Jest autorem scenariuszy m.in. do filmu „Ekstradycja”, „Operacja Samum”; seriali „Rodzina zastępcza”, „Ranczo”, „Dziewczyny ze Lwowa”. „Kantatę na cztery skrzydła” usłyszymy w interpretacji aktorów Teatru im. A. Sewruka w Elblągu. Na scenie muszli koncertowej wystąpią: Dominik Bloch, Marta Masłowska, Dariusz Siastacz i Marcin Tomasik. Zapraszamy 30 lipca. Tradycyjnie zaczynamy spacerem przyrodniczo-historycznym pod wspólnym tytułem „Tajemnice Bażantarni”. Zbiórka w niedzielę o godz. 15.30 pod muszlą koncertową a zapowiadane w tytule tajemnice zdradzą pracownicy Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej. Początek spektaklu godz. 17. Wstęp wolny. Organizatorem Letniego Salonu Muzycznego jest Elbląskie Towarzystwo Kulturalne a tegorocznymi Partnerami są: Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zarząd Zieleni Miejskiej, Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu, Nadleśnictwo Elbląg, Agencja Reklamowa Elposter Jolanta Olszewska, Sekcja Emerytów i Rencistów ZNP w Elblągu, PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Samorządu Miasta Elbląg i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronem medialnym wydarzenia jest Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl

Elbląskie Towarzystwo Kulturalne