Kino bez barier i filmy Jerzego Hasa

Przeglądy "Kino bez barier" i "Wróćmy do regionów" oraz filmy Jerzego Hasa będziemy mogli niebawem oglądać w Kinie Światowid. Nadchodzące wydarzenia zaprezentowano we wtorek (29 kwietnia) podczas konferencji prasowej.

Dziś (29 kwietnia) o godz. 18 Kino Światowid zaprasza na film „Dziewczyna z igłą”. Seans będzie dostępny dla osób ze specjalnymi potrzebami w obszarze wzroku. Audiodeskrypcja oraz lektorska wersja napisów są udostępnianie przy użyciu bezpłatnej aplikacji Kino Dostępne.

- Jest to prosta technologia do wykorzystania, a my systematycznie będziemy wrzucali do repertuaru filmy dostępne w tej aplikacji. Na stronie Kina Światowid widzowie znajdą specjalne oznaczenie seansów, które będą miały audiodeskrypcję. Jest to również znakomita rzecz dla seniorek i seniorów, bo nie zawsze są w stanie nadążyć za napisami lub mają problem z czytaniem, a wiąże się to także z różnymi problemami ze wzrokiem – mówi Aleksandra Bielska z Kina Światowid.

Seans „Dziewczyna z igłą” oraz „Niesamowite przygody skarpetek” (30 kwietnia, godz. 18, film dla dzieci) odbędą się w ramach festiwalu „Kino bez barier".

Z okazji przypadającej w 2025 roku 100. rocznicy urodzin Wojciecha Jerzego Hasa Stowarzyszenie Kin Studyjnych zaprasza na przegląd filmów reżysera zatytułowany „Has. Kroniki Wyobraźni”. Przegląd odbędzie się w ponad 60 kinach studyjnych w całej Polsce. Kino Światowid zaprasza na seanse 7 tytułów. Pierwszy - "Pętla" - już 30 kwietnia o godz. 18.

Przed nami także druga edycja wydarzenia pn. „Wróćmy do regionów”, gdzie oprócz konferencji filmoznawczej (15 maja) obejrzeć będzie można trzy filmy, które zostały realizowane na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: „Wyzwanie” reż. Maciej Dutkiewicz (12 maja, godz.19), „Tyle co nic” reż. Grzegorz Dębowski (13 maja, godz.17), „Kołysanka” reż. Juliusz Machulski (14 maja, godz. 18).