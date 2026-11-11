Kino Sferyczne podczas 6. Festiwalu Filmów Familijnych

Już 6 grudnia w ramach Festiwalu zobaczycie aż osiem propozycji filmów 360 stopni dla rodzin, które oglądać będziemy w specjalnej kopule. Będzie to okazja, aby doświadczać filmu, a nie tylko oglądać!

Program seansów:

10.00 Wielka podwodna przygoda Barneya i Beeniego

Dwaj nierozłączni przyjaciele – Barney i Beenie – mają ważną misję: troszczą się o swoją tętniącą życiem lagunę i robią wszystko, aby była bezpiecznym, czystym i przyjaznym miejscem dla każdego stworzenia. Dołącz do nich i zanurz się w magiczny świat podwodnego królestwa!

dla dzieci w wieku 2-11 lat, dla całej rodziny

10.45 Zwierzęta - nasi przyjaciele

Witajcie na farmie dziadka Franka! Jako prawdziwy znawca dzikiej przyrody, podzieli się on z Wami mnóstwem fascynujących opowieści o różnych stworzeniach.

dla dzieci w wieku 2-7 lat, dla całej rodziny

11.30 Kaluokahina - zaczarowana rafa

W filmie przeplata się intrygująca fabuła o zagrożonej rafie oraz jej ratownikach – mądrej i odważnej rybie pile Jake’u oraz jego wiernym, choć nieco bojaźliwym przyjacielu – rybce o imieniu Żółtodziób. Ta chwytająca za serce opowieść pokazuje, jak bardzo nasze życie jest powiązane z tym, co dzieje się w otaczającym nas świecie.

dla dzieci w wieku 3-7 lat, dla całej rodziny

12.15 Stelarsi: Zielona misja

To fascynująca, edukacyjna podróż po kosmosie i naszej wspaniałej planecie Ziemi. Ten barwny i innowacyjny film sferyczny zaprasza do wspólnej przygody z trójką rezolutnych, gwiezdnych przyjaciół – Imaną, Akisem i Dżonem. Wraz z nimi dzieci będą odkrywać tajemnice roślin i poznawać najważniejsze wartości, dowiadując się, dlaczego dbanie o naturę jest tak niezwykle ważne.

dla dzieci w wieku 3-8 lat, dla całej rodziny

13.00 Chrumek i zaczarowana rakieta

Podczas seansu dzieci zanurzą się w niezwykłej kosmicznej przygodzie, która uwolni ich wyobraźnię i rozbudzi pasję do nauki!

Wyruszając w niezapomnianą podróż przez Układ Słoneczny, wkroczymy w magiczny świat rezolutnego i odważnego Chrumka oraz jego wiernego przyjaciela Kipiego!

dla dzieci w wieku 4-10 lat, dla całej rodziny

13:45 Gwiezdna wyprawa - morskie i kosmiczne przygody

To poruszająca i inspirująca historia o przyjaźni, odkrywaniu oraz magicznej relacji między głębią oceanu a bezkresem kosmosu.

dla dzieci w wieku 3-8 lat, dla całej rodziny

14.30 Przyjaciele w organizmie człowieka

Ta niezwykła technologia pozwala dzieciom zanurzyć się w tajemnice ludzkiego organizmu i z bliska przyjrzeć się jego kluczowym procesom. Widzowie dowiedzą się m.in., w jaki sposób wzrok łączy się z mózgiem, jak ciało jest zaopatrywane w tlen oraz jak funkcjonuje serce i układ pokarmowy.

dla dzieci w wieku 6-10 lat, dla całej rodziny

15.15 Polaris. Tajemnice nocy polarnej

Film „Polaris. Tajemnica nocy polarnej” zaprasza wszystkich młodych odkrywców do wyruszenia w niezwykły świat przygód i naukowych odkryć!

dla dzieci w wieku 7-10 lat, dla całej rodziny

Cena: 15 zł osoba (limit miejsc 20 na seans)

Bilety do kupienia na www.bilet.swiatowid.elblag.pl