KinoJazz w Galerii EL rozpoczyna Elbląskie Święto Muzyki 2020

Realizowany przez Centrum Sztuki Galeria EL we współpracy ze Stowarzyszeniem Kulturalnym Co Jest? projekt koncertów, projekcji i spotkań pod hasłem Elbląskie Święto Muzyki 2020 rozpoczną pokazy wyjątkowych dokumentów muzycznych. W niedzielę 23 lutego „Miles Davis: Birth of The Cool”.

KinoJazz | Elbląskie Święto Muzyki 2020 to cykl wyjątkowych spotkań z najnowszymi filmami muzycznymi, głównie o tematyce jazzowej, których nigdzie indziej w Elblągu w oficjalnej dystrybucji nie da się zobaczyć. Zaczynamy od trzech projekcji. A jest szansa, że będzie ich więcej. Spotkania odbywać się będą w Galerii Laboratorium (Galeria EL), którą specjalnie na te pokazy spróbujemy zamienić w małe, przytulne kino. Jego wyposażenie stanowić będą między innymi stare, oryginalne fotele kinowe z lat 60’ i 70’. Program cyklu KinoJazz: 23 lutego, godz. 19

„Miles Davis: Birth of the cool”

reż. Stanley Nelson | USA 2019 | 115 min.

15 marca, godz. 19

„Blue note Records: Beyond the notes"

reż. Sophie Huber | Szwajcaria, USA, Wielka Brytania | 85 min.

5 kwietnia, godz. 19

„Ella Fitzgerald: Just one of those things"

reż. Leslie Woodhead | Wielka Brytania, USA, 2019 | 89 min.

W kasie Galerii EL sprzedawane są specjalne okolicznościowe znaczki-wpinki za 1zł uprawniające do udziału w projekcjach. Ilość miejsc jest ograniczona. Cykl KinoJazz | Elbląskie Święto Muzyki 2020 rozpoczyna projekt Elbląskie święto Muzyki 2020, na który składać się będą koncerty, projekcje i spotkania z muzyką w roli głównej. Dzięki finansowaniu z Budżetu Obywatelskiego będzie to okazja do wspólnych spotkań melomanów i cieszenia się muzyką z kulminacją wydarzeń 21 czerwca, na który przypadają międzynarodowe obchody Święta Muzyki.

Wojciech Minkiewicz, Centrum Sztuki Galeria EL