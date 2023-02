Kochać - jak to łatwo powiedzieć. Koncert w szczytnym celu

14 lutego uczniowie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu zaproponują w swojej sali koncertowej muzyczną i romantyczną ucztę. Cel koncert jest szczytny, bo wejściówki-cegiełki wesprą leczenie małego Mikołaja, który zadławił się winogronem w przedszkolu. U chłopczyka doszło do zatrzymania akcji serca i w śpiączce trafił do szpitala.

Co będzie można usłyszeć na przygotowanym przez uczniów koncercie?

- Stare i nowe utwory w zupełnie nowych aranżacjach w wykonaniu naszych uczniów - odpowiada Aleksandra Szerszeń, opiekun samorządu uczniowskiego i nauczycielka języka polskiego w ZPSM. W przygotowanie koncertu są zaangażowani także absolwenci, przyjaciele i pedagodzy ZPSM. - Będzie można usłyszeć choćby Enej, będzie można posłuchać też utworów starszych wykonawców. Taki projekt daje zawsze młodzieży szansę, by pokazać rangę tego, co robią na co dzień. Gdyby nie warsztat klasyczny, który dominuje w szkole, nie mogliby "wyżyć się" w takich jednorazowych projektach przygotowanych według własnej koncepcji, w których grają muzykę rozrywkową – podkreśla nauczycielka. Takie muzyczno-charytatywne projekty, np. na rzecz pomocy Ukrainie, weszły już uczniom ZPSM w krew. - To wynika z chęci czynienia dobra, ale też radości dzielenia się tym, co potrafią – zaznacza. Aleksandra Szerszeń dodaje, że tym razem wizualna koncepcja koncertu ma "nostalgiczny" charakter i powstaje we współpracy z Liceum Sztuk Plastycznych. Organizatorzy podkreślają, że koncert ma Walentynkowy charakter, ale dobrze spędzą czas nie tylko zakochani. Tych wszystkich, którzy przyjdą, czeka nie tylko uczta muzyczna.

- W przerwie koncertu będzie można skorzystać z kawiarenki, będą pyszne ciasta, które pieką rodzice naszych uczniów, kawa, okazja do rozmów - mówi o nadchodzącym wydarzeniu Edyta Godlewska, nauczycielka matematyki w ZPSM.

Jak już wspomnieliśmy, koncert odbędzie się w szczytnym celu. Będzie można w nim uczestniczyć kupując cegiełkę. Jej wysokość jest dowolna, organizatorzy zachęcają jednak, by nie była ona mniejsza niż 20 zł.

Przypomnijmy. Mały Mikołaj na początku 2021 r. zakrztusił się w przedszkolu winogronem, doszło do zatrzymania akcji serca i chłopiec w śpiączce trafił do szpitala. Mózg chłopca został uszkodzony przez niedotlenienie. Mikołaj potrzebuje leczenia i rehabilitacji. Pisaliśmy o tym m. in. tutaj.

Na koncert obowiązuje obowiązkowa rezerwacja miejsc pod numerem 667-294-026. Rozpoczęcie o godz. 18 w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych.