Kolędy z czterech stron świata. EOK i goście

Jak grudzień, to kolędy, a jak kolędy, to z EOK! Już 17 grudnia kameraliści wypełnią nimi Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, czyniąc to w znakomitym towarzystwie zaproszonych gości. W roli wokalistki wystąpi Marta Burdynowicz - zwyciężczyni XII edycji “The Voice of Poland”, wśród melomanów znana jako “polska Adele”, a wśród elblążan jako ich krajanka. Od takiego głosu nie sposób oderwać uszu, a jeśli dołączy do niej... Nazwisko wokalisty pozostanie na razie niespodzianką, ale zapewniamy, że ten artysta gwarantuje SZATAŃSKO dobrą rozrywkę. Szykuje się niezapomniany wieczór...

17.12.2022, sobota godz. 19 Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu Wykonawcy: Marta Burdynowicz – wokalistka Elbląska Orkiestra Kameralna W programie m.in. A. Wesołowski - Symfonia kolęd na głosy i orkiestrę smyczkową Rezerwacje: Biuro Koncertowe, Ratusz Staromiejski, tel. 55 237 47 49, 513 095 840, biuro@eok.elblag.eu Bilety: 70 zł (normalny), 60 zł (ulgowy). Bilety można również nabyć online, na stronie https://eok.vectorsoft.pl/MSI/mvc/pl. Sprawdź zniżki z Elbląską Kartą Dużej Rodziny Sponsorzy Elbląskiej Orkiestry Kameralnej: Meble Wójcik, Lasy Państwowe, Gmina Elbląg Elbląska Orkiestra Kameralna zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze

Elbląska Orkiestra Kameralna