Kolejne formy odzyskają formę

130 tys. zł otrzymała Galeria EL dzięki dofinansowaniu z programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022". Dzięki tym pieniądzom prac konserwacyjnych doczekają się kolejne elbląskie formy przestrzenne.

- Projekt Galerii EL na renowację Form Przestrzennych otrzymał dofinansowanie w ramach programu pn.: "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej - 2022" realizowanego przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku – podała Galeria EL pod koniec marca w swoich mediach społecznościowych. - Autorami form wybranych do konserwacji są Jan Ziemski, Jerzy Fedorowicz, Adam Marczyński, Maciej Szańkowski i Krystyn Zieliński - informuje galeria.

W pierwszym etapie zadania realizowane zostaną kwestie związane z dokumentacją techniczną. Drugi etap, czyli właściwy remont i konserwacja, obejmować ma usunięcie wszelkich powłok zalegających na konstrukcjach stalowych i czyszczenie strumieniowo-ścierne. Przy niektórych formach przestrzennych konieczne są odkopanie i renowacja postumentu (Szańkowski, Zieliński); wymiana całości (Marczyński), części (Szańkowski) lub uzupełnienie brakujących elementów (Fedorowicz) konstrukcji; demontaż, transport i montaż (Marczyński, Szańkowski). Wykonane ma zostać także malowanie antykorozyjne z zachowaniem bądź przywróceniem pierwotnej kolorystyki obiektów.

Jak się dowiadujemy, podpisanie umowy z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku odbędzie się przypuszczalnie do połowy maja, dopiero wtedy będą mogły rozpocząć się planowane prace. Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku podaje, że w tegorocznej edycji programu wpłynęło 90 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 15 z nich – to dofinansowania na łączną kwotę 2 mln zł. Centrum Sztuki Galeria EL wnioskowało m. in. o dofinansowanie konserwacji "parkowych" form przestrzennych w wysokości 227 tys. zł. Ostatecznie galeria otrzymała na ten cel ponad 130 tys. zł.

Celem programu "Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2022" jest, jak podaje strona Centrum Rzeźby Polskiej, "podniesienie jakości przestrzeni publicznej w Polsce poprzez usytuowanie w niej większej liczby dzieł o wysokim poziomie rzeźbiarskim oraz próba dokonania zmiany myślenia o wspólnej przestrzeni, m.in. dzięki wypracowaniu dobrych praktyk wyboru dzieł".

Przypomnijmy, że Otwarta Galeria to "kolekcja ponad sześćdziesięciu form przestrzennych znajdujących się na terenie Elbląga. Ten wyjątkowy zbiór rzeźb w przestrzeni miejskie to nie tylko fenomen w skali ogólnopolskiej, a nawet światowej, ale także wyjątkowa historia, sięgająca roku 1965, kiedy w Elblągu miejsce miało I Biennale Form Przestrzennych" – jak podaje strona Galerii EL. Znajdziemy tu także mapę i opis poszczególnych form przestrzennych.