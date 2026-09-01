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Kolejne Letnie Kino pod Chmurką

 Elbląg, Kolejne Letnie Kino pod Chmurką

Przed nami ostatni seans tegorocznego Letniego Kina pod Chmurką. Już 5 września o godz. 20. zapraszamy na wspólne oglądanie „Dramy” z Robertem Pattinsonem i Zendayą w rolach głównych.

Historia opowiada o parze przygotowującej się do ślubu, której plany zaczynają się komplikować, gdy na jaw wychodzą skrywane tajemnice. „Drama” łączy elementy komedii, romansu i thrillera, oferując widzom nieoczywistą historię o relacjach, emocjach i podejmowaniu trudnych decyzji.

Seans odbędzie się w Parku im. Gen. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego w Elblągu. Okręg 5 w ubiegłorocznym głosowaniu na Budżet Obywatelski wykazał się największą aktywnością mieszkańców, dlatego to właśnie tutaj odbędzie się sobotnie kino plenerowe.

Zapraszamy na wspólny seans pod gwiazdami.

Wstęp wolny.


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