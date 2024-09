Komiksowy Kopernik z nagrodą

Jacek Frąś przyjął propozycję Biblioteki Elbląskiej i stworzył komiks „Astronom“ opowiadający o perypetiach Mikołaja Kopernika i Retyka w dość nieoczywistym anturażu. Album spotkał się z bardzo dobrymi recenzjami, a w sobotę (14 września) został uznany za najlepszy album komiksowy na 35. Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

„Zaczęło się od tego, że Senat RP ogłosił 2023 r. Rokiem Kopernika. I powtórzyła się sytuacja z 1973 r.:

„W radiu Kopernik, w telewizji Kopernik, w teatrach Kopernik, cała Polska huczy od Kopernika. Jest film o Koperniku i balet o Koperniku, są afisze z Kopernikiem i znaczki z Kopernikiem, w gazetach pełno o Koperniku wywiadów i artykułów, Kopernik jako astronom, jako lekarz, jako inżynier, Kopernik jako obywatel, jako człowiek, jako bóg, Kopernik jako Kopernik i wreszcie [...] książki o Koperniku na każdej księgarskiej witrynie, grube, i cienkie, uczone i gawędziarskie”. Biblioteka Elbląska dokłada do puli kolejną książeczkę.

Tym razem jest to dla odmiany komiks, i to eksplorujący mniej znany wątek rewolucji heliocentrycznej, a mianowicie historię znajomości Kopernika i Jerzego Joachima Retyka. Retyk przeszedł do historii jako jedyny uczeń Kopernika, w rzeczywistości był kimś więcej. Młody i ambitny profesor matematyki, obarczony własną dramatyczną przeszłością (jego ojca, lekarza, ścięto w związku z podejrzeniem o czary) przekonał starzejącego się już Kopernika do wydania epokowego dzieła „O obrotach”.

Co więcej, w obliczu potencjalnych kontrowersji Retyk postanowił urobić grunt pod rewolucyjną kosmologię i napisał krótki, uproszczony ekstrakt z dzieła Kopernika - „Narratio prima” - cytowaliśmy słowa Piotra Nike z Biblioteki Elbląskiej, pomysłodawcy komiksu w tekście zapowiadającym spotkanie z autorem komiksu Jackiem Frąsiem.

Biblioteka Elbląska do współpracy zaprosiła Jacka Frąsia, który wymyślił zarówno scenariusz, jak i narysował dzieło pokazujące ostatnie lata tego, co „wstrzymał słońce, ruszył ziemię“. „Zrywając ze złą tradycją i nie lękając się przeciwności losu, który pozbawił życie Kopernika większych atrakcji, Biblioteka Elbląska wydała komiks znakomity. Autorem zarówno scenariusza, jak i rysunków jest Jacek Frąś. Fabuła jego opowieści obejmuje ostatnie lata życia astronoma. Na początku opowieści przyjeżdża do niego Joachim Retyk, na końcu zaś następuje publikacja De revolutionibus..." - opinię prof. Jerzego Szyłaka, literaturoznawcę, filmoznawcę oraz scenarzystę komiksowego cytuje strona alejakomiksu.com

„Od lat lokalne samorządy i instytucje kultury próbują promować się poprzez komiks, lecz nie zawsze z tak dobrym skutkiem jak w przypadku „Astronoma” (scenariusz i rysunki: Jacek Frąś, Wydawnictwo Wilk Stepowy, 4/6), stworzonego we współpracy z Biblioteką Elbląską. Ostatnie lata życia Mikołaja Kopernika zostały tu pokazane w realiach niedalekiej, dystopijnej przyszłości, w której wciąż obowiązuje w nauce system ptolemejski, a wywrotowi myśliciele – w tym obywatel Kopernik oraz obywatel Niemiec, Retyk Joachim – są nieustannie inwigilowani przez służby bezpieczeństwa. Brawurowa, inteligentna zabawa historią i formą, pełna ironii, lecz również podszyta głęboko ukrytym lękiem, że znów żyjemy w czasach, w których wiedza coraz częściej ustępuje przesądom, a naukowe dowody mniej się liczą niż teorie spiskowe.“ - to z kolei fragment tekstu Jakuba Demiańczuka „Nieproste historie. Wybraliśmy najlepsze komiksy lutego 2024“ opublikowanego w Polityce.

Album „Astronom“ został też nagrodzony tytułem Najlepszym polskiego albumu komiksowego (wydanym pomiędzy 34. a 35. MFKiG) na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi.

- Astronom polskim komiksem roku! Nie spodziewałem się, ale cieszę się ogromnie. Wielkie dzięki Biblioteka Elbląska za zaproszenie mnie do tego projektu i zapoznanie z tematem Retyka. Daj Boże każdemu takiej współpracy - napisał Jacek Frąś w mediach społecznościowych.

Album komiksowy „Astronom“ można wypożyczyć w Bibliotece Elbląskiej