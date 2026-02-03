Koncerty walentynkowe w szkole muzycznej

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych zaprasza na Koncerty Walentynkowego, które odbędą się 11, 12 i 13 lutego. W repertuarze znane utwory muzyki rozrywkowej, polskiej jak i zagranicznej, w nowatorskich i nietuzinkowych aranżacjach Pauliny Sadło, Michała Korsaka i Dawida Baranowskiego.

Na scenie orkiestra złożona z uczniów, absolwentów i przyjaciół szkoły, pod batutą Dawida Baranowskiego. Projekt Samorządu Uczniowskiego, pod czujnym okiem muzycznych mentorów: Alicji Sławińskiej-Grablewskiej, Piotra Baranowskiego, Michała Krężlewskiego, Pauliny Sadło oraz Pauliny Hebel.

Kolejne wydanie projektu walentynkowego, możliwe do spełnienia dzięki współpracy dyrekcji, nauczycieli, rodziców i uczniów. To niebywała okazja, by wykorzystać umiejętności zdobyte w szkole, przy tworzeniu naszych różnych, muzycznych pomysłów.

Koncerty odbędą się 11, 12 i 13 lutego (Wejściówki na 13 lutego zostały już wyprzedane) o godz. 18.00 w sali koncertowej Elbląskiej szkoły muzycznej przy ul. Traugutta 91 w Elblągu. (wejście od ul. Traugutta).

Rezerwacja miejsc odbywa się telefonicznie pod nr. 667 294 026.