"Konfrontacja" Sylwii Nosarzewskiej i Kacpra Szaleckiego

Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza w sobotę, 5 września o godzinie 18 na performans „Konfrontacja”, który będzie rozgrywać się jednocześnie w przestrzeni Galerii EL w Elblągu oraz w Staromiejskim Domu Kultury przy Starym Rynku 2 w Warszawie. Performans zaprezentują Sylwia Nosarzewska i Kacper Szalecki.

Wydarzenie odbywa się w ramach wystawy „Historia towarzyska. 70 lat galerii przy Rynku Starego Miasta 2” i polega na rozmowie międzymiastowej Warszawa – Elbląg, Galeria Krzywe Koło – Galeria EL, Marian Bogusz – Gerard Blum Kwiatkowski, Galeria Promocyjna – Centrum Sztuki Galeria EL, Sylwia Nosarzewska – Kacper Szalecki.

„Nie wszyscy mogli przyjechać na urodziny, ale wiesz, masz nadzieję, że świętują razem z tobą. Paręset kilometrów dalej, czy parędziesiąt lat wstecz, tańczą tak, jak ty.”

Marian Bogusz i Gerard Blum Kwiatkowski poznali się w latach 60. Po odejściu Bogusza z Galerii Krzywe Koło zorganizowali wspólnie w Elblągu I Biennale Form Przestrzennych, w ramach którego w Galerii El otworzyła się kolejna wystawa z cyklu Konfrontacje, a na Al. Tysiąclecia stanęła rzeźba warszawskiego artysty.

„Konfrontacja” będzie próbą nawiązania dialogu na odległość, współprzeżywania momentu celebracji w dwóch miejscach na raz. Osoby performujące zatańczą ze sobą duet, jednocześnie zapraszając do tańca postaci z przeszłości.

Kacper Szalecki – artysta wizualny, performer i pracownik kultury. Od 2015 roku rozwija imaginarium Potopii – różowo-żółtego państwa, które stanowi powtarzający się motyw w kolejnych projektach artystycznych. W latach 2017-2019, współtworzył łódzki kolektyw i artist run-space Dom Mody Limanka. Jego prace często wykorzystują cytaty, materiały znalezione i z drugiej ręki, tworzą wieloelementowe instalacje, wchodzące w dialog z muzealiami i dziełami innych artystów. W ostatnich latach jego praktyka przekształca się pod wpływem zainteresowania eksperymentalną choreografią i tańcem.

Sylwia Nosarzewska – performerka, choreografka, tancerka i muzyk. Tworzy na pograniczu ruchu, dźwięku i somatyki, lubi, gdy ruch mówi więcej niż słowa. Fascynuje ją to, co ulotne, nieoczywiste i cielesne. Założycielka Your Studio Yoga&Art – przestrzeni dla tych, którzy chcą się poruszyć i poruszyć coś w sobie. Nauczycielka jogi, medytacji i praktyk somatycznych, aktywna uczestniczka warszawskiej sceny improwizacji i kontakt improwizacji. Z wykształcenia choreografka i prawniczka. Z natury – poszukiwaczka osobliwych dróg wyrazu.

Performans: „Konfrontacja” Sylwii Nosarzewskiej i Kacpra Szaleckiego

Miejsce: Centrum Sztuki Galeria EL, ul. Kuśnierska 6, Elbląg

Staromiejski Dom Kultury, Rynek Starego Miasta 2, Warszawa

Termin: 5.09.2026, godz. 18

Scenariusz: Kacper Szalecki

Kostiumy: Paweł Włodarski

Selekcja muzyczna: Jasia Rabiej

Zdjęcie: Zuzanna Siemińska