Kino Światowid zaprasza na kultowy film Jerzego Skolimowskiego pt. „Ręce do góry”. Projekcja odbędzie się 25 kwietnia o godzinie 18.00. w ramach cyklu „Krótka Historia Polskiego Kina cz. 2”.

Cykl jest kontynuacją przeglądu, który cieszył się dużym zainteresowaniem widzów. Tym razem będzie okazja do przyjrzenia się wybitnym dziełom zrealizowanym przez twórców, którzy nie wpisywali się w wiodące nurty, często stronili od grup twórczych czy formacji artystycznych. Byli swoistymi wolnymi elektronami, których filmy posiadały pewien osobisty sznyt.

„Ręce o góry” to jeden z najważniejszych filmów Jerzego Skolimowskiego. Obraz został zatrzymany przez cenzurę w 1967 roku, reżyser powrócił do jego realizacji w okresie solidarnościowej odwilży i w 1981 roku dokręcił kolorowy prolog. A rzecz dotyczy historii pięciu absolwentów akademii medycznej, którzy spotykają się na balu absolwentów. Ich pseudonimy: Zastawa (J. Skolimowski), Opel Rekord (T. Łomnicki), Alfa (J.Szczerbic) i Romeo (A. Hanuszkiewicz), Wartburg (B. Kobiela) sygnalizują status materialny i korzyści czerpane z małej stabilizacji lat 60. Próbą dla ich charakterów okazała się afera z okresu studiów, kiedy w czynie społecznym przygotowali wielkoformatowy portret Stalina, przez przypadek z podwójną parą oczu. Uznano ich za politycznych prowokatorów albo świadomych wrogów, stanęli przed sądem zetempowskim. Jak z perspektywy czasu odbierają to wydarzenie?