Krystyna Mazurówna: choreografka tancerzy i swojego życia

W czwartek, 30 czerwca o godz. 17:00 zapraszamy do Sali „U św. Ducha” na spotkanie z Krystyną Mazurówną – tancerką, choreografką, osobowością sceniczną, niekwestionowaną ikoną stylu, prowokatorką, no i oczywiście autorką książek. Wstęp wolny.

Krystyna Mazurówna (ur. w 1939 r. we Lwowie) – tancerka i choreografka. Córka znanego matematyka profesora Stanisława Mazura, współtwórcy lwowskiej szkoły matematycznej. Z wykształcenia tancerka klasyczna, z pasji – nowoczesna. W PRL-u szokowała śmiałością artystyczną – eksperymentami choreograficznymi, przełamywaniem muzycznych konwencji. Występowała i tworzyła choreografię m. in. w Teatrze Wielkim w Warszawie, Operze Warszawskiej, Filharmonii Narodowej w Warszawie, Teatrze Polskim, Teatrze Buffo „Syrena”, Starym Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie,Teatrze Wielkim w Łodzi. Laureatka wielu nagród, partnerka słynnych baletowych gwiazd: Witolda Grucy, Stanisława Szymańskiego i Gerarda Wilka. Od 1968 roku na emigracji w Paryżu. Tam była solistką w teatrze tańca Casino de Paris, tańczyła z Josephine Baker, założyła też własny zespół Ballet Mazurowna. Od 20 lat pisze felietony do nowojorskiego tygodnika polonijnego „Kurier Plus”. Byłą jurorką w programie telewizyjnym „Tylko taniec. Got to Dance”. Jest autorką książek: „Burzliwe życie tancerki”, „Moje noce z mężczyznami”, „Nasi za granicą”, „Jak nie teraz to kiedy?”.

Rozmowę poprowadzi Halina Samson.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu “MOC książek – KsiążkoTerapia 2” dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.