Kto zgasi światło? Porywający stand-up z podróżnikiem Miłoszem Szymańskim

W czwartek 11 stycznia w Klubie Krypta zagości autor znanego podcastu o polityce zagranicznej "Za Rubieżą", podróżnik Miłosz Szymański.

Zapraszamy na niezwykłe wydarzenie prowadzone przez Miłosza Szymańskiego w formie stand-upu. Autor zaprezentuje publiczności swoją książkę "Kto zgasi światło?", która jest owocem 10. lat podróży po Mołdawii.

Mołdawia bije wiele rekordów. Jest najrzadziej odwiedzanym krajem w Europie, jednym z najbiedniejszych, ma najwięcej pijących i jest najszybciej wyludniającym się. Ten kraj funkcjonuje na granicy Wschodu i Zachodu, rzeczywistości i absurdu. Jak się podróżuje po kraju, do którego nie jeżdżą turyści? Jak się żyje w kraju, który nie powinien istnieć? Mołdawski stand-up to zabawna opowieść o krainie absurdów jaką jest Mołdawia. Jak żyją Mołdawianie i dlaczego nie chcą żyć we własnym kraju? Jak wygląda życie w ruinach po Związku Radzieckim w ultrakapitalistycznych okolicznościach. Pomimo trudności, Mołdawia to fascynujący kraj, pełen emocji, z urokliwymi miejscami i bogatą kulturą.

Na koniec spotkania uczestnicy będą mogli nabyć książkę „Kto zgasi światło? Opowieści z Mołdawii” z dedykacją autora.

O autorze:

Miłosz Szymański (ur. 1988 w Poznaniu) - mechanik okrętowy, analityk, włóczęga, historyk-amator. Autor podcastu o polityce zagranicznej „Za Rubieżą”.

O książce:

"Mołdawii świat nie szanuje, bo jej nie zna. Z niczym mu się nie kojarzy i niczego się po niej nie spodziewa. Mołdawia tymczasem powoli znika. Każdego dnia Mołdawianie gaszą światła w swoich domach i wyjeżdżają, szukając lepszego życia."

Klub Środowisk Twórczych KRYPTA, 11 stycznia, godz. 18.30. Wstęp wolny.