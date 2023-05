Kulturalnie nagrodzeni

Elbląskie Nagrody Kulturalne zostały dziś (16 maja) kolejny raz wręczone osobom zasłużonym dla lokalnego życia kulturalnego. Spotkanie odbyło się w Ratuszu Staromiejskim. Zobacz zdjęcia.

Co roku miasto przyznaje kilka rodzajów stypendiów i nagród w dziedzinie szeroko pojętej kultury. Zacznijmy od nagrody Kreator Kultury, którą tym razem otrzymało Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? Podczas dzisiejszego spotkania przypomniano jego dotychczasową działalność, m. in. organizację koncertów oraz inicjatywy takie jak Grafataki, Elbląskie Święto Muzyki, Festiwal Filmów Poniżej Poziomu, cykl Miasto.Gramy czy utworzony w zeszłym roku Kiosk Kultury.

- W zeszłym roku obchodziliśmy jubileusz 10-lecia, więc jest to dla nas niejako uhonorowanie całej tej działalności, ale oczywiście zapewniam, że na tym nie poprzestaniemy, mamy plany na kolejne lata - mówi Beata Branicka, prezes stowarzyszenia. - W tym roku wydaje mi się, że ta nagroda powinna nazywać się "Kreatorzy Kultury", ponieważ jako stowarzyszenie jesteśmy grupką 10 indywidualności i każdy z nas zasłużył na miano Kreatora Kultury, tak samo jak elblążanie, którzy od lat ufają nam i pozwalają nam realizować nasze szalone pomysły popierając nasze projekty w Budżecie Obywatelskim – podkreśla szefowa Co Jest?

Wydarzeniem Roku ogłoszono podczas dzisiejszego spotkania wystawę Mirosława Maszlanki "Estuarium" w Galerii EL. "Ekspozycja jest efektem wielomiesięcznych wysiłków artysty najpierw w swojej pracowni, a w ostatnim etapie już w samej galerii. W następstwie tej wytężonej pracy powstały monumentalne i oryginalne prace. Instalacje te, to misterna i ręczna praca stworzona z różnych typów wikliny, trawy i wosku, drewna" – brzmi opis ekspozycji, której wernisaż relacjonowaliśmy tutaj.

- W przestrzeni Galerii EL stanęły monumentalne dzieła stworzone z bardzo efemerycznych materiałów - mówi o wyróżnionej ekspozycji Joanna Mierzejewska z Galerii EL, kurator wystawy. Podczas dzisiejszego spotkania zapowiedziała, że kolejne prace Mirosława Maszlanki będzie można zobaczyć w ramach nadchodzącego Salonu Elbląskiego.

Fot. Anna Dembińska

- Wystawa w Galerii EL była dla mnie dość wyjątkową przygodą i doznaniem artystycznym. Kiedy spotykam się z artystami w Polsce i mówię "Elbląg", oni odpowiadają "Galeria EL". Jest to szczególne miejsce - podkreśla Mirosław Maszlanka, który "Estuarium" zrealizował konkretnie z myślą o przestrzeni wystawienniczej elbląskiej galerii.

Nagrodę Artystyczną Prezydenta Elbląga otrzymała Magdalena Garbecka, pochodząca z Elbląga kompozytorka i aranżerka, laureatka wielu konkursów kompozytorskich, współpracująca ze środowiskiem muzycznym miasta. Nie mogła niestety wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości.

W Ratuszu Staromiejskim wręczono także pięć stypendiów kulturalnych. Otrzymali je Aleksandra Buła ("na przeprowadzenie cyklu autorskich warsztatów, 4 spotkania, pod nazwą Myślinatura, łączących rozważania o kulturze i naturze, w oparciu o teksty kultowych dzieł literackich"), Robert Furs ("na realizację wideoklipu pt. Elbląg – Podróż zabytkowym tramwajem. Teledysk w warstwie dźwiękowej będzie zrealizowany na podstawie kompozycji napisanej, zaaranżowanej i nagranej przez Roberta Fursa"), Maciej Olewniczak ("stypendium pozwoli na nagranie i wydanie płyty winylowej z muzyką odnoszącą się do historii regionu Żuławy - Hals metodami analogowymi"), Maria Weronika Piasecka ("w ramach stypendium zostanie zrealizowana wystawa fotografii tradycyjnej w przestrzeni wystawienniczej Centrum Sztuki Galeria El w Elblągu. Wernisaż wystawy poprzedzony zostanie intensywną pracą materiałową, tj. przez kilka miesięcy będzie powstawał dokument fotograficzny pt. sal(ka)". Projekt ma też "od kuchni" pokazać działalność elbląskich zespołów muzycznych), Krzysztof Szewczuk ("przedsięwzięcie kulturalne polegać będzie na skomponowaniu 21 oryginalnych, niepowtarzalnych utworów muzycznych w stylistyce około pop/hip-hop/R'n'B/reggae, nagraniu tych utworów, zmiksowaniu, zmasteringowaniu i przygotowaniu płyty...").

Ponownie miasto przyznało stypendia artystyczne. Jak informuje biuro prasowe UM, te stypendia udzielane są laureatom ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów, przeglądów, festiwali w dziedzinie twórczości artystycznej, a także uczniom, studentom i absolwentom uczelni artystycznych.

- Cieszę się, bo te stypendia i nagrody kulturalne wręczane są już od wielu, wielu lat - mówi o dzisiejszym wydarzeniu Witold Wróblewski. - To już staje się elbląską tradycją, że osoby utalentowane, mające chęci i możliwość tworzenia dla innych, mają sposobność, czy przez stypendia, czy przez nagrody, żeby rozwijać swoje talenty – dodaje prezydent Elbląga.

Na tegoroczne stypendia i nagrody z budżetu miasta przeznaczono 88,5 tys. zł. W tym roku wyłoniono 22 laureatów stypendiów artystycznych. Są to:

1. Weronika Armatowska

2. Maja Bartnicka

3. Hanna Dominika Duk

4. Maria Natalia Gałecka

5. Dariusz Gatza

6. Adrianna Gesek

7. Maja Grzegółkowska

8. Pola Janowicz

9. Justyna Kanownik

10. Julia Kołtonowska

11. Alicja Kwiatkowska

12. Marta Astrid Michalska - Pedersen

13. Sophia O’Connor

14. Oskar Pałasz

15. Liwia Pernak

16. Natalia Perucka

17. Lena Siembor

18. Szymon Jan Stasik

19. Alicja Stefańska

20. Paulina Wiewióra

21. Małgorzata Wójcik

22. Nadia Zysnarska