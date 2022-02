Lokomotywa książek stanęła Nad Jarem

Filia nr 4 Biblioteki Elbląskiej przy ul. Ogólnej zyskała nowe oblicze, głównie dzięki Budżetowi Obywatelskiemu. Placówka nosi wdzięczną nazwę Lokomotywa – w nawiązaniu do wiersza Tuwima. Stąd przy dzisiejszym (1 lutego) uroczystym otwarciu podnoszono nawet szlaban. Zobacz zdjęcia.

Przy dźwiękach nadjeżdżającej lokomotywy prezydent Elbląga i dyrektor Biblioteki Elbląskiej otworzyli odrestaurowaną biblioteczną filię.

- Chciałbym przede wszystkim podziękować tym, którzy głosowali w Budżecie Obywatelskim - mówił Jacek Nowiński, dyrektor elbląskiej książnicy. Końcowy koszt realizacji robót budowlanych wraz z dokumentacją to 711 tys. zł, uzyskane dofinansowanie ministerialne na wyposażenie niemal 300 tys. zł. Dyrektor podkreślił m. in., że w wystroju filii uwzględniono przedstawienia lokomotyw z rycin w zbiorach biblioteki.

- Myślę, że to obiekt godny tego, by tu przychodzić i spędzać w nim czas – mówił prezydent Witold Wróblewski. - Dziękuję wszystkim wnioskodawcom i głosującym – odniósł się do Budżetu Obywatelskiego, w którym o odnowieniu filii zdecydowali mieszkańcy.

- Bardzo się cieszę, że kolejna instytucja, miejsce kultury, wygląda tak, jak powinna wyglądać - zaznaczył przewodniczący Rady Miejskiej, Antoni Czyżyk. - Na mapie Elbląga tych miejsc kultury zmodernizowanych, przygotowanych do odwiedzania, jest bardzo dużo – stwierdził.

Nowoczesna biblioteka to nie tylko wypożyczanie książek. Pomieszczenia filii oczywiście odnowiono i ozdobiono, ale też przystosowano do różnych aktywności i wypoczynku. Biblioteka jest też przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Powstał w niej również "eko-kącik", niewielka strefa promująca ekologię. Jest też spore pomieszczenie dla najmłodszych czytelników i... wisienka na torcie, czyli pokój dla graczy komputerowych. I chyba nie chodzi tu o odwyk od grania na rzecz czytania książek, ale jest o rzeczywiście wyposażony w komputery, na których można w to i owo pograć.

Filię dla czytelników otwarto dziś o godz. 15.