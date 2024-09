Magiczny ogród w Światowidzie

Już 21 września odbędzie się pierwsze artystyczne spotkanie, podczas którego przeniesiemy się w świat magicznego ogrodu. Powraca tak lubiany przez naszych odbiorców cykl spotkań pn. weekendowe warsztaty dla dzieci i opiekunów - informuje Centrum Spotkań Europejskich Światowid.

W czasie warsztatów stworzymy dekorację do zawieszenia. Korzystając z naturalnych materiałów, stworzymy magiczną huśtawkę, świat roślin, a także drewniane ludziki. To zadanie dla młodszych, ale i dla starszych -będziecie działać zespołowo, bo tylko wtedy powstanie niezwykła dekoracja pasująca do świata magicznego ogrodu!



Kiedy? 21 września 10:00-11:30

Gdzie? CSE "Światowid" w Elblągu, pracownia dziecięca

Cena? 55 zł



Zapisy oraz dodatkowe informacje:

tel. 55 611 20 85

e-mail: beata.skrzoska@swiatowid.elblag.pl