1 czerwca o godz. 17 zapraszamy na spektakl on-line miejskim profilu FB oraz poprzez stronę miejską.

Dzieci poznają historię kapitana Garego, który wraca po rocznym rejsie do swej lubej Różyczki. Ofiaruje jej prezent – muszlę z Wysp Koralowych, która szumi o losach tytułowej Małej Syrenki... Dziewczyna uwielbia zwiedzać wraki i szukać ludzkich skarbów. Tęskni za poznaniem świata, który jest na powierzchni wód. Pewnego dnia, podczas burzy, ratuje tonącego Księcia i zakochuje się w nim. By być z ukochanym szuka pomocy u Wiedźmy Morskiej.... Czy to dobry pomysł, dzieci dowiedzą się oglądając spektakl Teatru Qfer. Link do spektaklu pojawie się przed godz.17 na stronie miejskiej w artykule „Mała Syrenka” dla najmłodszych widzów oraz na miejskim FB.