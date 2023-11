Malarska rozmowa Karoliny Kardas

Po stosunkowo długiej przerwie odbył się wernisaż w Galerii Pracownia. Tym razem swoje obrazy zaprezentowała właścicielka Galerii Karolina Kardas. Zobacz zdjęcia.

Jadwiga Maziarska (1913 – 2003) była malarką skupioną wśród artystów związanych z Tadeuszem Kantorem. „Przez całe życie pozostawała nieco na uboczu, w cieniu innych bliskich współpracowników twórcy Teatru Cricot 2, co wpłynęło na fakt, że była niezasłużenie zbyt mało ceniona. W przeciwieństwie do wielu twórców ze środowiska krakowskiego, ominęła ją fascynacja surrealizmem, konsekwentnie natomiast zgłębiała tajemnice materii, przez co, tak z perspektywy środowiskowej jak ogólnopolskiej, jej sztuka wydaje się szczególnie oryginalna.” - możemy przeczytać na portalu culture.pl

Dialog z obrazami Jadwigi Maziarskiej postanowiła nawiązać elbląska artystka Karolina Kardas. Wczoraj (16 listopada) w Galerii „Prasownia” odbył się wernisaż obrazów elbląskiej malarski w różny sposób inspirowanych twórczością Jadwigi Maziarskiej.

- Skupiłam się na plamie, na kolorze. Czasami są to nawiązania kompozycyjne, a czasami jest to już wejście w ten język, którym wcześniej się nie posługiwałam: plamy barwne, warstwy, warstwy, warstwy... Tworzenie obrazów abstrakcyjnych jest bardzo ciekawe ze względu na sam proces. W przypadku obrazów, którymi się inspirowałam, miałam punkt do którego zmierzałam. Są też obrazy, które „powstawały w trakcie malowania”, nie miałam na nie planu, była to czysta improwizacja – mówiła Karolina Kardas na wernisażu.

Wystawa nosi tytuł „Struktura”. Z obrazów przebija radość malarki z tworzenia, a także nieoczywiste w wielu przypadkach rozwiązania.