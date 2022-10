Małgosia od Anioła Stróża: spotkanie autorskie

We wtorek (25 października) o godz. 17:30 zapraszamy do do Biblioteki Elbląskiej przy ul. św. Ducha na spotkanie z Małgorzatą Jędrzejewską - twórczą duszą, poetką, pisarką, autorką książki „Gawędy mojego Anioła Stróża”, która powstała w reakcji na samotność w czasie pandemii koronawirusa i zawiera wiele rozmyślań na uniwersalne tematy, które zajmują myśli wielu z nas.

Małgorzata A. Jędrzejewska - polonistka, bibliotekarka, socjoterapeutka (32 lata pracy w szkole), instruktorka teatralna i kulturalna, reżyserka i scenarzystka amatorskiego teatru młodzieżowego i wielopokoleniowego, koordynatorka projektów, lifecoach, webmasterka, wokalistka, pisarka powieści, opowiadań, scenariuszy teatralnych i wierszy. Od 2014 r. mieszka w Londynie. Pochodzi z Nowego Stawu, małego miasteczka w centrum Żuław, gdzie spędziła większość swojego życia. Od roku 2021 nagrywa podcasty pt. „Sztuka rozbijania gówna na atomy” zamieszczane na Spotify. Na swoim koncie ma liczne publikacje, m.in.: „Gawędy mojego Anioła Stróża” – powieść, Wydawnictwo Nowoczesne, Poznań (2022), „Talking to my Guardian Angel” - powieść, polska wersja książki, tłum. Arco Van Ieperen, Amazon.com (2020), „Anioły, wiedźmy i diabły” - opowiadania, tłum. Arco Van Ieperen, Amazon.com (2020), „Marzenia nie bolą” – powieść obyczajowa z elementami kryminału, wyd. Zysk – S-ka (2013), „A jednak” – powieść, Wydawnictwo „Radwan” (2010). Jej utwory znajdują się też w wielu antologiach. O książce „Gawędy mojego Anioła Stróża”: Pandemia koronawirusa sprawiła, że wielu ludzi doświadczyło przymusowej izolacji. Zamknięci w domach w różny sposób reagowali na to, co się dzieje wokół nich. Przyszedł czas nie tylko na dostosowanie się do nowej rzeczywistości, ale i na refleksję. Jedną z poddanych kwarantannie osób była Małgosia. Samotna w swoich czterech kątach, ale nie osamotniona, bowiem tkwił przy niej Anioł Stróż, zaczęła prowadzić z nim rozmowy o życiu. Czym jest Wszechświat? Jakie jest znaczenie Energii? Po co powstał człowiek i jaka jest jego rola wobec całości Istnienia? „Gawędy mojego Anioła Stróża” to próba odpowiedzi na te i wiele innych pytań. Jesteśmy dziećmi Wszechświata, nasączonymi Wiarą, Nadzieją i Miłością. Nauczmy się z nich czerpać. Odnajdźmy swe wewnętrzne światło. Autorką ilustracji w książce jest artystka-malarka Romana Klinkosz. Podczas spotkania będzie można zakupić książkę.

Aleksandra Buła, dział komunikacji społecznej, Biblioteka Elbląska im. Cypriana Norwida