Mali książęta skradli serca publiczności

Jacek Iwanow, Jeremi Janiszewski, Franciszek Martuszewski i Nikodem Stasiorowski - młodzi chłopcy wyłonieni w castingu zadebiutowali na deskach elbląskiego Teatru im. A. Sewruka. Wspólnie (ale tylko dziś, 31 maja) zagrali tytułową rolę podczas 321. miejsce premiery „Małego Księcia“ w reżyserii Cezarego Domagały.

Przed premierą z udziałem małych aktorów zawsze jest wątpliwość: Jak poradzą sobie na scenie przed wpatrzoną w nich publicznością? Cezary Domagała podobnego „Małego Księcia“ zrealizował już w Teatrze Nowym w Zabrzu. Wiedział jak poprowadzić dziecięcą rolę, w której aktor niemal cały czas jest na scenie.

- Tworząc kolejną, szesnastą już wersję "Małego Księcia", która będzie unikalna, zawsze podkreślam, że nie ma dwóch podobnych przedstawień i to również będzie zupełnie inne niż te 15 pozostałych. Zależy mi na jak najlepszym efekcie, by był to kolejny spektakl zapadający w pamięć elbląskiej publiczności. Pamiętany i grany przez lata - mówił Cezary Domagała, reżyser spektaklu, w w rozmowie z Joanną Nidzgorską opublikowanej na naszych łamach.

Dzisiejsza (31 maja) 321. premiera Małego Księcia była spektaklem wyjątkowym pod tym względem, że tytułową rolę w musicalu grała cała czwórka. W „normalnych“ przedstawieniach Mały Książę będzie jeden. I warto wybrać się na ten spektakl, aby zobaczyć jak zaskakująco dobrze radzą sobie najmłodsi na scenie. Każdy z tej czwórki, inaczej zachowuje się na scenie, inaczej reaguje na „blask wielkiej sceny“. Stąd też każdy spektakl może być odmienny, w zależności, który chłopiec zagra tytułową rolę.

A to nie były jedyny dzisiejszy debiut. Po raz pierwszy na scenie elbląskiego teatru mogliśmy zobaczyć Paulinę Lubowiecką, która zagrała Różę. I biorąc pod uwagę, że pasją nowej twarzy w elbląskim teatrze jest śpiew, lepiej nie mogła trafić.

- Uczę się śpiewać od dziecka, a moim jednym z marzeń jest sprawdzić się na musicalowej scenie - mówiła Paulina Lubowiecka w wywiadzie dla strony internetowej teatrdlawszytskich.pl

Mały Książę Cezarego Domagały to musical. Przez kolejne sceny przeprowadza nas Filip Warot w roli pilota (postać wzorowana na Antoine de Saint Exupéry, autorze Małego Księcia). Na scenie, której główną dekoracją jest dwupłatowy samolot, pojawiają się kolejne postaci, które śpiewem budują swoją postać. Zadanie trudne, bo "bohaterowie drugiego planu" mają w większości kilka minut na przedstawienie się publiczności. „Piosenka Małego Księcia“ wpada w ucho i ma potencjał, aby nucić ją też po spektaklu.

Fot. Anna Dembińska (arch. portEl.pl)

Elbląski „Mały Książę“ jest przeznaczony głównie dla dzieci. Ale, jak mówi Pilot na początku spektaklu „Każdy dorosły był kiedyś dzieckiem, tylko niektórzy o tym zapomnieli“. Na tych samych deskach toczy się opowieść o poszukiwaniu przyjaźni dla młodszych widzów i o tym, że warto czasami usiąść przy łóżku swojego dziecka, a wtedy „...Każdy z dorosłych się wtedy zamienia w małego człowieczka, co snuje marzenia...“ [fragment piosenki „Dorośli - Dorośli“] dla nieco starszej publiczności.

To był udany powrót Cezarego Domagały do Elbląga. To czwarta premiera tego reżysera w elbląskim teatrze. W 2002 r. było „O dwóch takich co ukradli księżyc“, w 2003 r. - „Tajemniczy ogród“, w 2004 r. - „Cafe Sax“. Dzisiejszą premierą zespół elbląskiego teatru zrobił doskonały prezent z okazji „Dnia Dziecka“ dla najmłodszych widzów.

Obsada:

Jacek Iwanow, Jeremi Janiszewski, Franciszek martuszewski, Nikodem Stasiorowski (gościnnie; aktorzy dziecięcy) - Mały Książę

Pilot - Filip Warot

Żmija - Patrycja Bukowczan

Róża - Paulina Lubowiecka

Lis - Marta Masłowska

Latarnik, Próżny - Dominik Bloch

Król, Bankier - Julian Knaf

Pijak, Geograf - Mikołaj Ostrowski

adaptacja, reżyseria, teksty piosenek: Cezary Domagała

scenografia i kostiumy: Natalia Kołodziej

choreografia: Marta Domagała - Witkowska

realizacja świateł: Krystian Koźbiał

\muzyka: Tomasz Bajerski

przygotowanie wokalne aktorów: Dariusz Łapkowski

asystent reżysera: Julian Knaf

inspicjent, sufler: Dorota Pietrusińska