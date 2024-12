Malujące małżeństwo w Galerii EL

Wystawę „Duet“ malborskiego małżeństwa Anny i Jacka Albrechtów możemy od wczoraj (5 grudnia) oglądać na emporze Galerii EL. Zobacz zdjęcia.

„Duet to zaproszenie do spotkania z dwoma artystycznymi światami, które, choć różne, współgrają ze sobą w sposób fascynujący. Zachęcamy do odkrycia tej wyjątkowej wystawy, która ukazuje, że sztuka rodzi się zarówno z indywidualnych doświadczeń, jak i z siły wspólnego tworzenia.“ - możemy przeczytać w zapowiedzi wernisażu.

Prace malborskiego małżeństwa można było oglądać na Salonach Elbląskich. - Mimo że są to dwa różne światy, to mam wrażenie, że mają wspólny element. Widać ich wzajemne inspiracje - mówiła Joanna Mierzejewska, kuratorka wystawy na wczorajszym (5 grudnia) wernisażu.

- Jeździłem dużo na plenery i wśród różnych, przylgnął do mnie temat lasu nad wodą: drzewa, jeziora, rzeki - wyjaśniał Jacek Albrecht. - Malujemy razem, fajnie jest, bo jest od kogo „zgapić“, pożyczyć farby, zainspirować się.

- Maluję od 10 lat. Tematy różne: trochę Mazury. Ale najbardziej kocham malować architekturę - dodała Anna Albrecht. Stare detale, stare kamienice, zamek malborski. Trochę przestawiam różne wieże, różne elementy architektoniczne, żeby obraz miał kompozycję. Takie przestawianie jest świetną zabawą.

Co wyszło spod pędzli malborskiego małżeństwa można zobaczyć na emporze w Galerii EL. Wystawę można oglądać do 2 lutego 2025 r.