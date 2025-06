„Miłość” i „Marie” na Scenie przy stoliku

Dobiega końca cykl wydarzeń pod wspólnym hasłem „Miłość” realizowany w elbląskim teatrze w ramach „Sceny przy stoliku”. Ostatnim tytułem w sezonie teatralnym 2024/2025 jest „Marie”, tekst Sophie Benedikte Stocker (tłum. Marek Szalsza). Elbląskie Towarzystwo Kulturalne i Teatr im. A. Sewruka zapraszają w poniedziałek, 9 czerwca, o godz. 17.

Bohaterem „Marie” jest Michael. Przeciętny, niczym nie wyróżniający się mężczyzna; w ciągu dnia - kierowca autobusu, którego życie zmienia się diametralnie po przypadkowym spotkaniu pasażerki wsiadającej do jego autobusu – Marie; wtedy widzi ją po raz pierwszy. Ta nieznajoma pasażerka od razu przykuwa jego uwagę. Dostrzega nawet najmniejsze szczegóły jej wyglądu (długie blond włosy, rozmazany tusz do rzęs, szczupłe łydki), ale też i charakterystyczne zachowania. Michael jest przekonany, że kobieta wsiadając do jego autobusu specjalnie pokazała mu swój dokument (chociaż nie musiała), aby poznał jej imię, a potem stanęła na samym środku autobusu, żeby mógł ją dobrze widzieć. To z pozoru niewinne zauroczenie szybko przeradza się w obsesję na punkcie tajemniczej pasażerki, która jest niczego nie świadoma. Jak potoczą się ich losy? Czy to stalking czy tylko niewinne zauroczenie? Czy łatwo jest przekroczyć niebezpieczną granicę?

Odpowiedź na te pytania, być może padnie, już w najbliższy poniedziałek na „scenie przy stoliku”. W roli Michael aktor elbląskiego teatru Dominik Bloch, muzyka Bartek Krzywda.

Autorka sztuki - Sophie Benedikte Stocker - urodziła się w 1990 roku, jest niezależną twórczynią teatralną. Jako asystentka reżysera/dramaturga współpracowała z Davidem Böschem, Robertem Borgmanem, Gilem Mehmertem, Martinem Laberenzem, Babettem Grubem, Florianem Fiedlerem i wieloma innymi.

W sezonie 2019/2020 była stałą asystentką reżysera w Theater Oberhausen (Niemcy), gdzie zadebiutowała krótkometrażowym filmem „Der Dachs schreit” („Borsuk krzyczy”), opartym na tekście Pedro Martinsa Beji. Jako autorka zajmowała się przede wszystkim tematyką polityczną i feministyczną: „Zum Wilden Mann” (niepełnosprawne jednorożce, 2018), „Die auf dem Zaun reitet” (SpielBar Ensemble, 2019) – obie premiery na WERK X-Petersplatz oraz „Marie” (PERIPETEIA.Theater & Unfug, Ateliertheater Wien, 2022).

Zapraszamy na Małą Scenę Teatru im. A. Sewruka 9 czerwca o godz. 17. Bilety w cenie 10 zł do nabycia zarówno w kasie jak i na stronie teatru.

Organizatorami „Sceny przy stoliku” jest Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu i Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Pomysłodawczynią cyklu „Miłość” jest Jolanta Nidzgorska – sekretarz literacki Teatru.