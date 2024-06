Młode Diamenty z MDK najlepsze na międzynarodowym festiwalu!

9 czerwca zakończył się 44. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie, w którym wzięli udział wykonawcy z Młodzieżowego Domu Kultury w Elblągu, osiągając bezprecedensowy sukces. O jego skali świadczy fakt, że w tegorocznym festiwalu uczestniczyło około 2,5 tysiąca wykonawców z ośmiu krajów, natomiast w samym finałowym konkursie wokalnym jury wysłuchało aż 109 prezentacji.

Do rywalizacji o wejście do festiwalowego finału wokalnego przystąpiły dwa zespoły z MDK w Elblągu w kategorii do lat 12 (grupa 2. oraz 3.) oraz trzy wokalistki: Emilia Trochowska (kategoria "Soliści do lat 8"), Dominika Marcula ("Soliści 12-13 lat") i Julia Burzyńska ("Soliści 13-16 lat"). Do finału zakwalifikował się jeden zespół z MDK, Młode Diamenty, jak również Emilia Trochowska. Okazało się, że wszyscy nasi finałowi wykonawcy zostali uhonorowani najwyższymi laurami. Młode Diamenty wywalczyły Złoty Aplauz w kategorii "Zespoły wokalne do lat 12", natomiast Emila Trochowska została nagrodzona Aplauzem Uśmiechu w kategorii "Mali debiutanci do lat 12". Za przygotowanie wokalne zespołu i wokalistek odpowiadają Eliza Kaczmarczyk oraz Julia Kaczmarczyk. Układy choreograficzne opracowała Aga Brenzak-Guz oraz Luis Eduardo Granado. Wyjazd zespołów z MDK w Elblągu otrzymał wsparcie finansowe od prezydenta Elbląga Michała Missana.

Fot. 44. Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie

Wszystkie nagrody i wyróżnienia, którymi zostały uhonorowane zespoły i wokaliści z Elbląga:

Złoty Aplauz w kategorii "Zespoły wokalne do lat 12" - Młode Diamenty / MDK w Elblągu (skład: Monika Kanikuła, Łucja Kaczmarczyk, Dominika Marcula, Mateusz Niewiński, Emilka Nowak, Iga Nowokrzewsska, Mia Piaskowska, Lena Witkowska)

Piosenka: "Cztery pory roku"

Instruktorki: Eliza Kaczmarczyk, Julia Kaczmarczyk

Autorzy tekstu: Agnieszka Grygoruk, Piotr Nazaruk

Autorzy muzyki: Agnieszka Grygoruk, Piotr Nazaruk

Srebrny Aplauz w kategorii "Zespoły wokalne do lat 12" - Szalone Małolatki / Studio Szalone Małolaty z Elbląga

Piosenka: "Strasznie być królem chcę"

Instruktorki: Katarzyna Panicz, Maja Panicz

Autor tekstu: Tim Rice

Autor muzyki: Elton John

Aplauz Uśmiechu w kategorii wiekowej "Soliści do lat 8" - Emilia Trochowska / MDK w Elblągu

Piosenka: "Pełny luz kochana mamo"

Instruktor: Eliza Kaczmarczyk

Autor tekstu: Anna Bernat

Autor muzyki: Krystyna Kwiatkowska

Zaproszenie na Euro Pop Contest do Berlina dla Jagody Karaś (kategoria "Soliści 12-13 lat") - Studio Szalone Małolaty z Elbląga

Młode wokalistki i młodzi wokaliści z naszego miasta udowodnili, nie po raz pierwszy, że w piosence dziecięcej nie mają sobie równych w Polsce.