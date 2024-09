Młode Horyzonty, czyli filmowa edukacja

Kino Światowid zaprasza do udziału w programie dla szkół i przedszkoli – Edukacja Młode Horyzonty. Zapisy trwają do 4 października.

Edukacja Młode Horyzonty to kompleksowy, ogólnopolski program edukacji filmowej dla szkół i przedszkoli, zgodny z podstawą programową i polityką oświatową.

Kinie Światowid obecny jest od 2008 roku (do 2023 roku pod nazwą Nowe Horyzonty Edukacji Filmowe). Każdego roku blisko 2.000 dzieci i młodzieży bierze udział w zajęciach. Młodzi widzowie mają okazję, żeby nie tylko uczestniczyć w seansach znakomitych filmów, dostosowanych do różnych grup wiekowych, ale także w prelekcjach poprzedzających projekcję.

Klasy i grupy zapisują nauczyciele. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w okresie od października do kwietnia. Przed każdym filmem odbywa się multimedialna prelekcja poświęcona opisanemu w programie zagadnieniu. Nauczyciele dostają dostęp do interdyscyplinarnych materiałów dydaktycznych (informacje o filmie i reżyserze, scenariusze lekcji, karty pracy, opinie psychologów etc.) do wykorzystania zarówno podczas zajęć szkolnych jak i przy rodzinnych dyskusjach filmowych w domu.

W nowym roku szkolnym realizowane będą następujące cykle:

- przedszkola – „Filmowe przygody”

- szkoła podstawowa klasy I-III – „Filmowe sekrety”

- szkoła podstawowa klasy IV -VI – „Świat filmu”

- szkoła podstawowa klasy VII -VIII – „Świat wartości”

- szkoła ponadpodstawowa – „Ważne tematy”

Zapisy do projektu potrwają do 4 października. Wszelkie informacje na temat projektu dostępne są na stronie www.kino.swiatowid.elblag.pl lub pod numerem telefonu: 55 611 20 56.