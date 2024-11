Mobilne kino sferyczne 

Już 7 grudnia w godzinach od 12:00 do 18:00 odbędzie się niezwykłe wydarzenie podczas 4. Festiwalu Filmów Familijnych - Kino Sferyczne. Seans w kinie sferycznym trwać będzie 35 minut. Zaplanowano dwa pokazy filmów: "Zaczarowany globus" oraz "Na skrzydłach marzeń" w godzinach: 12.00, 12.45, 13.30, 14.15, 15.00, 15.45, 16.30, 17.15.

Zaczarowany Globus

Ile razy śniłeś, że latasz?

Sny czasem się spełniają. Odkryj wielką tajemnicę latania. Przeżyj przygodę i dowiedz się, jak spełniło się to ogromne i pełne wyzwań marzenie, o które ludzkość walczyła od początku historii. „Na skrzydłach marzeń” to niezwykła przygoda o historii lotnictwa, pozwalająca szybować balonem, sterowcem, samolotem i … statkiem kosmicznym. Odkrywamy tajemnicę lotu z Leonardo da Vinci, braćmi Montgolfier, braćmi Wright i innymi wynalazcami. Bogata grafika, piękna muzyka i poetycka narracja sprawiają, że ten spektakl jest wyjątkowym dziełem sztuki. Muzykę do filmu skomponował Michał Lorenc, a roli narratora podjęła się Danuta Stenka.

Film wielokrotnie nagradzany na wielu festiwalach na całym świecie! Grupa wiekowa: 5 +. Film w języku polskim.

Na Skrzydłach Marzeń

Razem z Mią i jej wujkiem Edmundem, naukowcem, odkryjemy niezwykłe astronomiczne urządzenie, zdolne do zmieniania pór roku. To emocjonująca opowieść, która nie tylko wciąga, ale także uczy młodych ludzi o współzależności między Ziemią, Słońcem, a porami roku.

Grupa wiekowa: 6+. Film w języku polskim.