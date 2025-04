Elblążanie pamiętają o Janie Pawle II. Mija 20. rocznica jego śmierci

Mieszkańcy przynoszą znicze pod pomnik Jana Pawła II przy Katedrze św. Mikołaja, pamiętając o przypadającej dzisiaj (2 kwietnia) 20. rocznicy śmierci papieża Polaka.

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. Elblążanie zbierali się wówczas pod pomnikiem papieża Polaka przy katedrze św. Mikołaja , by oddać mu hołd. Pomnik został odsłonięty w 2001 roku, w drugą rocznicę wizyty Ojca Świętego w Elblągu. Ponaddwumetrowa figura z brązu przedstawia papieża, który błogosławi wszystkich w geście otwartości. Na cokole widnieje fragment homilii, którą w 1999 roku papież wygłosił w czasie elbląskiego spotkania z wiernymi: "Trzeba, byście na solidnym fundamencie wiary i życia religijnego budowali przyszłość tej ziemi i kościoła elbląskiego".

„Pod obeliskiem palą się setki zniczy. Elblążanie przychodzą pod pomnik już od piątku. Stoją w zadumie, modlą się, czasem płaczą. Spotkać tu można jednak nie tylko mieszkańców Elbląga. - Przyjechałem ze Stegny - mówi pewien mężczyzna. - W takich chwilach chciałem być tam, gdzie jest więcej ludzi... – relacjonowaliśmy wówczas na portElu.

Dzisiaj ci, którzy pamiętają o 20. rocznicy śmierci Jana Pawła II, również przychodzą pod pomnik przy katedrze, by zapalić znicz w chwilę zadumy.

Pomnik Jana Pawła II, zdjęcie z 2 kwietnia 2025 r. (fot. Anna Dembińska)

Pamiętna wizyta

Przypomnijmy, że Jan Paweł II odwiedził Elbląg 6 czerwca 1999 roku, odprawił na specjalnie z tej okazji zbudowanym kopcu z ołtarzem nabożeństwo, w którym wzięło udział nawet 300 tys. wiernych. Po jego wizycie do dzisiaj pozostały pamiątki. Ołtarz i cała konstrukcja dachowa zostały przewiezione i zainstalowane w nowo wybudowanym kościele parafialnym w Kwidzynie. Natomiast winda, która wwiozła papieża na elbląski kopiec, zainstalowana została w Urzędzie Miejskim i służy osobom niepełnosprawnym. Elementy metalowe ołtarza, tak zwane żebra, które miały kształt rąk, trafiły do nowo budowanego wówczas kościoła w Iławie. Tron papieski został przeniesiony do katedry św. Mikołaja i służy biskupowi

Co w Elblągu przypomina o papieżu Polaku?

Imię Jana Pawła II noszą: III Liceum Ogólnokształcące. Szpital Miejski oraz ulica na Modrzewinie. Papież jest również honorowym obywatelem naszego miasta. W pierwszą rocznicę papieskiej wizyty w parku Traugutta stanął krzyż. A w 2001 roku przy katedrze św. Mikołaja odsłonięty został pomnik papieża zaprojektowany przez prof. Wawrzyńca Sampa. Wydano także album "Jan Paweł II w Elblągu" i wybito pamiątkowy medal. W Elblągu są również relikwie Jana Pawła II, m.in. w kaplicy w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym.