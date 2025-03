 Domy Kmicica - nowa inwestycja deweloperska w Elblągu

Domy Kmicica to inwestycja położona w spokojnej dzielnicy Elbląga Warszawskie Przedmieście przy ulicy Kmicica. Ta butikowa inwestycja składa się z czterech domów w zabudowie bliźniaczej. Projekt ten wyróżnia się nowatorską architekturą, która integruje mieszkańców z otaczającą naturą, oferując komfort i wygodę codziennego życia.

Inwestycję realizuje doświadczony deweloper pod spółką AT ASSET Sp. z o.o. ,.który specjalizuje się w tworzeniu nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska projektów mieszkaniowych, odpowiadających potrzebom współczesnych rodzin.

Lokalizacja inwestycji to dzielnica Warszawskie Przedmieście, która oferuje doskonałe połączenie komunikacyjne oraz bliskość do kluczowych punktów miejskich. Dzięki położeniu w spokojnym osiedlu z zabudową jednorodzinną z dogodnym dojazdem mieszkańcy mogą cieszyć się ciszą i prywatnością oraz korzystać z łatwego i szybkiego dostępu do centrum miasta i jego atrakcji.

Domy Kmicica są położone w pobliżu pętli tramwajowej oraz przystanku komunikacji miejskiej, w tym wyjazdu do drogi krajowej nr S7 , na węźle Elbląg Wschód. Takie położenie domu zapewnia przyszłym mieszkańcom bardzo dobrą dostępność komunikacyjną dla ruchu kołowego jak również transportu publicznego.

Przy budowie domów zastosowano nowoczesne technologie oraz wysokiej jakości materiały, co gwarantuje oszczędności na rachunkach za energię elektryczną i cieplną. Wszystkie domy są przystosowane do montażu paneli fotowoltaicznych i wyposażone w pompy ciepła, co czyni je przyjaznymi dla środowiska. Na terenie inwestycji znajdują się również stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Projekt Domy Kmicica to przemyślane rozwiązania architektoniczne, które zapewniają komfort i funkcjonalność. Wysokiej jakości materiały, przestronne wnętrza oraz zastosowanie technologii takich jak rekuperacja i ogrzewanie podłogowe gwarantują komfort termiczny i satysfakcję mieszkańców przez cały rok. Wszystkie domy są trzykondygnacyjne z dwoma tarasami na ostatniej kondygnacji oraz własnym prywatnym ogródkiem. Oferta obejmuje dwa domy o powierzchni 142,51 m2 oraz dwa domy o powierzchni 129,53 m2.

Deweloper oferuje kompleksową pomoc w uzyskaniu kredytu hipotecznego, zapewniając wsparcie Eksperta. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na zasadach deweloperskich, co gwarantuje bezpieczeństwo transakcji, a brak opłaty 2% podatku od czynności cywilnoprawnych stanowi dodatkową korzyść dla nabywców.

Domy Kmicica to wyjątkowa okazja do zamieszkania w miejscu, które harmonijnie łączy nowoczesność z bliskością natury. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem oraz odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie można znaleźć pełną ofertę i uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania. Dołącz do społeczności, która ceni komfort, ekologię i innowacyjne rozwiązania, i odkryj nowy wymiar życia w Elblągu.

Zapraszamy do naszego biura!

Domy Kmicia

www.domykmicica.pl

e-mail: biuro@domykmicica.pl

tel. 533 669 979