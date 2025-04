Co robi prezydencki pełnomocnik ds. dzieci i młodzieży?

Wystarczyło wczoraj (2 kwietnia) napisać w artykule, że nie możemy się doczekać odpowiedzi z ratusza dotyczących działalności pełnomocnika prezydenta ds. dzieci i młodzieży. Artykuł został opublikowany o godzinie 15:10, a już o 15:28 odpowiedzi z ratusza znalazły się na naszej skrzynce mailowej. Przyglądamy się dotychczasowej działalności prezydenckiej pełnomocniczki.

10 lipca ubiegłego roku Sylwia Bożyk rozpoczęła pełnienie funkcji pełnomocnika prezydenta ds. dzieci i młodzieży. -

- Chcemy, aby dzieci i młodzież czuli się częścią tego miasta. Wierzę, że wspólnie wypracujemy porozumienie, wierzę w dialog i współpracę pomiędzy urzędem a młodzieżą i rodzicami. Tak tę funkcję rozumiem. Będę łącznikiem między władzami miasta a młodymi ludźmi. Zapraszam do kontaktu osobistego, telefonicznego i mailowego w każdej sprawie. Zmieńmy miasto na jeszcze bardziej przyjazne dla wszystkich – mówiła Sylwia Bożyk na konferencji prasowej, na której przedstawiono pełnomocniczkę prezydenta.

To była jedna z obietnic wyborczych Michała Missana z samorządowej kampanii wyborczej. Do zadań pełnomocniczki należy:

- reprezentowanie prezydenta w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży.

- współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, fundacjami, stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których działalność adresowana jest do dzieci i młodzieży.

- sprawowanie opieki nad Młodzieżową Radą Miasta Elbląga.

- inicjowanie działań aktywizujących postawy proobywatelskie wśród dzieci i młodzieży.

- organizowanie szkoleń, debat, konferencji, akcji edukacyjnych i informacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży.

- inicjowanie programów służących poprawie warunków życia dzieci i młodzieży.

- informowanie władz miasta o aktualnych problemach dzieci i młodzieży w mieście, opiniowanie wniosków kierowanych przez przedmiotowe organizacje do prezydenta.

- informowanie o podejmowanych inicjatywach władz miejskich wobec dzieci i młodzieży.

- sporządzanie okresowych informacji dotyczących współpracy samorządu miejskiego z organizacjami zajmującymi się problematyką dzieci i młodzieży.

- prowadzenie dokumentacji związanej z ustalonym zakresem działania.

Tyle zarządzenie prezydenta. Tymczasem Elbląg ma problem z malejącą liczbą najmłodszych mieszkańców. Zwracaliśmy na to uwagę już dwa lata temu w artykule „Elbląg, mamy problem“. W 2023 r. (to najświeższe dane jakimi dysponujemy) mieszkańców w wieku do lat 17 było - 18 447, co stanowi tylko 16,34 proc. liczby mieszkańców. Dla porównania w wieku poprodukcyjnym (kobiety pow. 60 lat i mężczyźni pow. 65 lat) było w naszym mieście 38 235 (33,86 proc.).

Szukamy śladów działalności Młodzieżowej Rady Miasta

We wrześniu zwróciliśmy się do Sylwii Bożyk z propozycją wywiadu. Chcieliśmy porozmawiać na temat potrzeb młodzieży w naszym mieście i zamierzeń oraz planów pełnomocnika prezydenta Elbląga ds. dzieci i młodzieży.. Wówczas otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

- Początek roku szkolnego to intensywny okres organizacyjny, jak również działań związanych z młodzieżą. W najbliższym czasie odbędzie się także uroczysta Sesja, na której Młodzieżowa Rada Miasta m.in. wybierze swoje prezydium. Proponuję odłożyć wywiad w czasie i powrócili do tematu, aż Młodzieżowa Rada Miasta zostanie zawiązana oraz rozpoczniemy wspólnie działania - odpisała Sylwia Bożyk.

Sesja się odbyła dopiero 4 listopada. W redakcji czekaliśmy, co z tego wyniknie. W zakładce „Młodzieżowa Rada Miasta“ na stronie internetowej elbląskiego Biuletynu Informacji Publicznego do tej pory nie opublikowano protokołu z tamtej sesji. Uchwał podjętych 4 listopada też próżno szukać. Podobnie jak jakichkolwiek śladów działalności naszych młodzieżowych radnych.

Zgodnie ze statutem Młodzieżowej Rady Miasta jej sesje przewodniczący powinien zwoływać minimum raz na cztery miesiące. Sesja powinna odbyć się najpóźniej do 4 marca. Czy się odbyła? Śladów po tym próżno szukać na miejskich stronach internetowych.

Tymczasem „dorosła“ Rada Miejska zdążyła już podjąć uchwałę, w której wprowadziła zmiany w funkcjonowaniu MRM.

Na profilu na Facebooku elbląskiej MRM znaleźliśmy cztery informacje z funkcjonowania rady po wyborach: o pierwszej sesji, życzenia z okazji Bożego Narodzenia oraz dwóch spotkań młodzieżowych radnych z przedstawicielką Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych.

W wielkim skrócie: trudno jest znaleźć ślady działalności Młodzieżowej Rady Miasta.

Inne działania pełnomocniczki prezydenta ds. dzieci i młodzieży też nie przebiły się do tzw. opinii publicznej. I to nie jest tylko nasze zdanie.

- Sylwia Bożyk [pełnomocnik prezydenta ds. dzieci i młodzieży] współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta. W ramach swoich kompetencji jest opiekunem tej rady. Tam będą podejmowane działania. Bodajże 10 kwietnia będzie spotkanie związane z Młodzieżową Radą Miasta. Pani pełnomocnik działa kilka miesięcy, może faktycznie jeszcze ta praca nie dochodzi do państwa publicznie, ale myślę, że w najbliższym czasie to się poprawi - mówił Tomasz Budziński, elbląski radny KO podczas środowej (2 kwietnia) konferencji prasowej radnych KO.

Ponawiamy propozycję wywiadu

W marcu tego roku ponownie zaproponowaliśmy Sylwii Bożyk wywiad na temat dzieci i młodzieży. Nieśmiało marzyliśmy o rozmowie o problemach młodzieży i działaniach podejmowanych, aby popularny dowcip [Co robi elbląski maturzysta po odebraniu świadectwa? Sprawdza, kiedy odjeżdża najbliższy pociąg do Trójmiasta, albo do Warszawy] nie był tak bardzo osadzony w rzeczywistym życiu. Tym razem:

- Oczywiście, istnieje możliwość przeprowadzenia wywiadu. Ze względu na ilość obowiązków, uprzejmie proszę o przesłanie pytań drogą mailową. Postaram się udzielić na nie odpowiedzi w możliwie najkrótszym czasie, w formie pisemnej - odpisała Sylwia Bożyk.

Wywiad nie polega jednak na pisemnej odpowiedzi na zadane pytania. To też konieczność dopytania niektórych kwestii, niektóre tematy „rodzą“ się podczas rozmowy. Poinformowaliśmy o tym urzędniczkę. W odpowiedzi:

- Z uwagi na to, że łączę obowiązki na dwóch stanowiskach i mam wiele zadań do realizacji, najwygodniejszą formą komunikacji będzie przesyłanie pytań drogą mailową. Dzięki temu będę w stanie udzielić szybszych odpowiedzi. Oczywiście, jeśli po otrzymaniu odpowiedzi pojawią się dodatkowe pytania, chętnie na nie odpowiem. - odpisała pełnomocniczka.

Sylwia Bożyk pracuje także w Departamencie Promocji Turystyki na stanowisku ds. mediów społecznościowych.

Pytamy Biuro Prasowe

Co w takim razie zrobiła Sylwia Bożyk w roli pełnomocnika prezydenta ds. dzieci i młodzieży. Zapytaliśmy o to Biuro Prasowe elbląskiego ratusza.

- Pełnomocniczka prezydenta intensywnie współpracuje z Młodzieżową Radą Miasta – z młodymi radnymi spotyka się średnio raz na dwa tygodnie w godzinach popołudniowych. Koordynuje ich działania, a także współpracę z innymi podmiotami, którą osobiście inicjuje – m.in. z Elbląskim Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, które realizuje program „Młodzi dla Elbląga”, mający na celu zaangażowanie młodych w życie miasta i rozwój ich umiejętności przywódczych i społecznych. Uczestnictwo w programie umożliwia MRM udział w warsztatach, w tym z zakresu dziennikarstwa (młodzi będą współtworzyć następne wydanie „Pozarządowca”), działaniach obywatelskich, a także spotkania z liderami społeczności lokalnej. Spotkania odbywają się w Domu pod Cisem. Kolejnym etapem projektu będzie organizowany przez MRM konkurs dla młodzieży z Elbląga, ale w tym momencie jest za wcześnie, by wchodzić w szczegóły. W ramach współpracy z Fabryką Dobra, która na mocy podpisanego z MRM porozumienia objęła patronatem grant w wysokości 8 tys. zł na rozwój rady z Warmińsko-Mazurskiego Funduszu Inicjatyw Młodzieżowych, pełnomocniczka jest zaangażowana w kompletowanie stosownej dokumentacji i wypełnianie wniosku. Jednym z działań, które zostaną zrealizowane przez MRM w przypadku otrzymania grantu, będzie organizacja od podstaw koncertu, który będzie angażował lokalną młodzież, przy koordynacji pełnomocniczki - poinformowała nas Ada Kuzko z zespołu prasowego elbląskiego ratusza. - Sylwia Bożyk współorganizuje ze Stowarzyszeniem Gmin RP Euroregion Bałtyk „Okrągły Stół w Elblągu, wokół organizacji przyszłych festiwali demokratycznych młodzieży”, czyli lekcję demokracji społecznej dla młodych. Aktualnie wspiera Departament Kultury i Organizacji Imprez, Akademię Nauk Stosowanych w Elblągu oraz Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu w organizacji Juwenaliów 2025.

To jedna strona. Drugą są bezpośrednie spotkania z dziećmi i młodzieżą.

- Wspólnie z Departamentem Edukacji pracowała w ostatnim czasie nad tym, aby jak do jak najszerszego grona uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych dotarła informacja o Explory Tour Elbląg, które odbywa się w dniach 2-3 kwietnia 2025 roku w Elbląskim Parku Technologicznym, a co za tym idzie – aby jak najwięcej młodzieży z Elbląga mogło skorzystać z okazji do nauki i przeprowadzania innowacyjnych doświadczeń. Aktywnie uczestniczy w wydarzeniach skierowanych do dzieci i młodzieży, a także z nimi związanych. M.in. w listopadzie wraz z przewodniczącym MRM uczestniczyła w konferencji plenarnego spotkania Elbląskich Organizacji Pozarządowych. Ich wystąpienie dotyczyło roli młodzieży w procesie kształtowania współpracy z elbląskimi organizacjami pozarządowymi. - kontynuuje Ada Kuzko. - Z dziećmi z miejscowych szkół podstawowych oraz przedstawicielami instytucji, takich jak Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, wzięła udział w akcji "Sprzątanie Świata" w Bażantarni. Wspólnie sprzątali i promowali ekologiczne rozwiązania, w tym nowy zbiornik na wodę, który ma zastąpić jednorazowe butelki. To ważna inicjatywa, która wpisuje się w działania na rzecz ochrony środowiska. W okresie studniówkowym pełnomocniczka reprezentowała prezydenta na studniówkach, w których nie mógł uczestniczyć osobiście. Regularnie uczestniczy w wizytach dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych w Urzędzie Miejskim. W trakcie tych wizyt przybliża dzieciom i młodzieży funkcjonowanie urzędu, pracę samorządowców, w tym prezydenta i radnych. Ponadto będzie realizować zadania wynikające z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2025 – 2030 (pkt. od 1.4. do 1.6.).

Jak jej działalność ocenia Michał Missan, prezydent Elbląga?

- Pełnomocnik ds. dzieci i młodzieży to nowe stanowisko, którego do tej pory w urzędzie nie było. Dzięki zaangażowaniu, wywiadzie środowiskowym, który Sylwia Bożyk przeprowadza wśród młodszych mieszkanek i mieszkańców naszego miasta i spostrzeżeniom, które nam na bieżąco przekazuje, będziemy podejmowali nowe działania. M.in. wkrótce będziemy mogli poinformować Państwa o stworzeniu pożądanego w mieście miejsca spotkań dla dzieci i młodzieży, czy darmowych korepetycjach. Ufam, że jej dalsza praca przyniesie kolejne korzyści dla młodszych elblążanek i elblążan – podkreśla Michał Missan, prezydent Elbląga.

Naszych czytelników zachęcamy do kulturalnej i merytorycznej dyskusji w komentarzach o dotychczasowej działalności pełnomocnika prezydenta ds. dzieci i młodzieży.