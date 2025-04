Tłumaczymy się z prima aprilis

Na naszych łamach tradycyjnie pojawił się tekst, który był żartem z okazji 1 kwietnia. Chodzi oczywiście o artykuł „Tak ma wyglądać komunikacja miejska na nowo”.

W naszym materiale skorzystaliśmy z faktu, że prace nad zmianami w elbląskiej komunikacji miejskiej rzeczywiście są prowadzone. Jeszcze w kwietniu mają być ogłoszone, a wprowadzone w życie w czerwcu. Nie wiemy, czy wrócą jakiekolwiek stare linie, czy zostanie wprowadzone taktowanie, nieprawdą jest oczywiście, że wszystkie linie komunikacji miejskiej będą miały patronów (chociaż kto wie, może z czymś przypadkiem udało nam się trafić?). Linie 15 października, albo, jak kto woli, 13 grudnia, oczywiście nie powstaną.

W jednym z komentarzy pod naszym tekstem czytamy „może Prima Aprilis, ale 9 powinna wrócić”. Chociaż nasz materiał to żart, przy jego okazji liczyliśmy (i nadal liczymy) na dyskusję naszych Czytelników, jakie mają oczekiwania jeśli chodzi i zmiany komunikacyjne. Jeśli kogoś udało nam się nabrać, mamy nadzieję, że wywołało to raczej uśmiech, a nie zdenerwowanie czy zawód. Do zobaczenia za rok!

TN w podpisie pod naszym tekstem to rozwinięcie słów "to nieprawda".