Zmarł Bogdan Kaliński

Bogdan Kaliński urodził się w październiku 1942 roku w Rzymie. Był dyrektorem Tramwajów Elbląskich przez aż 23 lata, od 1 czerwca 1993 roku aż do 2016 roku, kiedy to przeszedł na emeryturę.

. - Gdy w styczniu 1993 roku ówczesny Zarząd Miasta pod przewodniczącym śp. prezydenta Józefa Gburzyńskiego powierzał mi misję utworzenia spółki Tramwaje Elbląskie, zadanie to przyjmowałem z wielką powagą. A wynikało to z tego, że równie zasadną mogła być decyzja o likwidacji tramwajów w Elblągu. Trzy podstawowe determinanty świadczące o potencjale zakładu były w stanie mniej niż dostatecznym. Torowiska wymagające remontu z wieloma zapadliskami, baza zajezdniowa z głowicą wjazdową tak starą, że uniemożliwiała wówczas wyeksploatowanemu taborowi wagonom 805 wjazd na każde stanowisko. I wagony 5N już dawno powinny być wycofane z eksploatacji. Nie chcę zanudzać historią, ale chcę przez to powiedzieć, byście mieli państwo skalę porównawczą.Jak było wówczas, gdy Tramwaje Elbląskie powstawały i jak jest dzisiaj. Nie chcę przez to powiedzieć, że dzisiaj jest eldorado. Brakuje też środków na remonty czy inwestycje. Ale nie można nie dostrzec tego poziomu, jaki został osiągnięty. Trzeba wręcz zwrócić uwagę, jak też czas został spożytkowany – mówił Bogdan Kaliński w rozmowie z portElem w 2023 roku, gdy relacjonowaliśmy uroczystości 30-lecia istnienia miejskich komunikacyjnych spółek, czyli Tramwajów Elbląskich i Zarządu Komunikacji Miejskiej.