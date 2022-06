Monodram na koniec

Teatr im. A. Sewruka w Elblągu wspólnie z Elbląskim Towarzystwem Kulturalnym zapraszają na ostatnie w tym sezonie artystycznym spotkanie Sceny przy stoliku.

Na Dużej Scenie Teatru tekst Michała Siegoczyńskiego „…syn” zaprezentuje Natalia Krystowska.

Psychologiczne studium kobiety, która z miłości utraciła kontrolę nad własnym życiem. Iluzja szczęścia, za którą goniła, spustoszyła dokumentnie jej świat. Dramatyczne fakty mieszają się i doprowadzają do poświęcenia własnego dziecka w walce o ukochanego mężczyznę. Sztuka to opowieść, która jest próbą powrotu, próbą odnalezienia na nowo sensu własnego życia.

Oto przed widzami staje naiwna dziewczyna z prowincji, która opowiada o swoim zachłyśnięciu się wielkim miastem i imponującym jej fajną furą chłopakiem. Mówi z egzaltowaną manierą gości talk-show. Tyle tylko, że w to, co w telewizyjnym programie zazwyczaj jest ładnie opakowaną bajką, wkracza brutalne życie. Ta opowieść nie skończy się szczęśliwie, choć, jak to u Siegoczyńskiego bywa, nic nie jest dopowiedziane do końca.

29 czerwca (środa), godz. 18:00

Wstęp: 10 zł