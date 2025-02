Muzyczna uczta z greckim akcentem

W sobotni wieczór, 22 lutego 2025 roku, sala koncertowa Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Elblągu wypełniła się dźwiękami inspirowanymi kulturą grecką. Koncert pt. „Klasyka Grecji” był wyjątkowym wydarzeniem, które dostarczyło publiczności niezapomnianych wrażeń muzycznych. Zobacz zdjęcia.

Ten niezwykły wieczór otworzyła Elbląska Orkiestra Kameralna pod batutą Miriana Khukhunaishvili. Już od pierwszych taktów „5 Tańców greckich” Nikosa Skalkotasa stało się jasne, że będzie to koncert pełen pasji i ekspresji.

Punktem kulminacyjnym wieczoru był występ Stathisa Karapanosa – mistrza fletu, którego wyjątkowa wrażliwość artystyczna oczarowały publiczność. Jego interpretacja „Koncertu fletowego nr 1 op. 75” Mieczysława Weinberga była pełna subtelności, ale również wyrazistej dynamiki. Wieczór zakończyła „Serenada C-dur” Piotra Czajkowskiego.

Publiczność nagrodziła artystów długimi owacjami, a wielu uczestników, zachwyconych występem Stathisa Karapanosa podkreślało, że koncert był wyjątkowy.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że tak znakomici artyści przyjeżdżają do Elbląga – mówiła Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. – Daje nam to możliwość zaprezentowania ich talentu naszej publiczności co, jak widać po gromkich brawach, bardzo się podoba.

To był wieczór pełen magii dźwięków, który na długo pozostanie w pamięci elbląskich melomanów.