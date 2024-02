Muzyczne Walentynki z EOK

W minioną sobotę (10 lutego) w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu królował jazz. Wszystko za sprawą magicznego koncertu Elbląskiej Orkiestry Kameralnej „JAZZOWE LOVE - Aquarius the Orchestral Session” z udziałem Krystyny Stańko - wybitnej ikony polskiego jazzu. Zobacz zdjęcia.

W sobotę w Teatrze wraz z muzykami Elbląskiej Orkiestry Kameralnej pod batutą Radosława Dronia wystąpił Krystyna Stańko Quintet w składzie: Krystyna Stańko (wokal), Dominik Bukowski (wibrafon, marimba), Mikołaj Stańko (perkusja), Marcin Wądołowski (gitary) oraz Michał Bąk (kontrabas).

Wokalistka obdarzona oryginalnym kontraltem zaprezentowała utwory z płyty "Aquarius the Orchestral Session". Ich aranżacje na orkiestrę skomponował Krzysztof Herdzin. Podczas koncertu można było usłyszeć znane standardy jazzowe m.in. „My Favorite Things”, „You Don’t Know What Love Is”, czy „Once I Loved”. Usłyszeliśmy także kompozycje z repertuaru Chick’a Corei: „500 Miles High”, „You’re everything” oraz jeden polski utwór: „ Zmierzch” Jerzego Wasowskiego z tekstem Jeremiego Przybory.