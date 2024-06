Muzyczny projekt Elbląskiego Klubu Rotary

W miniony piątek (14 czerwca), tuż przed inauguracją cyklu imprez Elbląskiego Święta Muzyki, na deskach Teatru im. Aleksandra Sewruka w Elblągu odbył się drugi doroczny koncert p.n. „Laury Młodych Wirtuozów”, zorganizowany przez Elbląski Klub Rotary we współpracy z Zespołem Państwowych Szkół Muzycznych im. Kazimierza Wiłkomirskiego i Teatrem. Patronatem honorowym objęli ponownie to kulturalne wydarzenie prezydent Miasta Elbląga oraz Elbląska Orkiestra Kameralna.

Celem projektu rotarian jest promocja młodych talentów oraz ich nauczycieli w środowisku elblążan. W inauguracyjnym wystąpieniu Prezydent EKR wyjaśnił, że akcje humanitarne Klubu służą głównie wspieraniu dzieci i młodzieży poszkodowanych przez los. Koncert natomiast służy „wybrańcom losu” - młodym indywidualnościom artystycznym, rozwijającym swoje umiejętności w różnych dziedzinach sztuki muzycznej (gra na instrumentach, rytmika, śpiew). Służy promowaniu w szerokim środowisku osiągnięć tych młodych talentów, afirmacji ich postaw i ambicji. Ma jednocześnie wzbudzać szacunek, uznanie i otaczać estymą zarówno osiągnięcia młodych artystów, jak też ich opiekunów i nauczycieli.

Uczestnicy koncertu otrzymali na wejściu specjalnie przygotowany folder, prezentujący osiągnięcia i sylwetki nagrodzonych dyplomantów ZPSM oraz ich nauczycieli. W pierwszej części koncertu zaprezentowali się tegoroczni laureaci w swoim popisowym repertuarze:

Wiktor Szerszeń – trąbka, Joseph Edouard Barat, Fantaisie. Nauczyciel: dr hab. Marcin Gawdzis

Weronika Cybulska – śpiew, G.C. Menotti, Aria Lucy z opery The Telephone. Nauczyciel: Magdalena Poronin

Wojciech Grabowski – marimba, Ney Rosauro, Koncert na marimbę nr 1, cz. II, IV. Nauczyciel: Piotr Baranowski

Szymon Stasik – skrzypce, Nicolo Paganini, Kaprys. Nauczyciele: prof. Krystyna Jurecka, Jacek Stolarski

Wszystkie wystąpienia młodych artystów bardzo spodobały się elbląskiej publiczności, lecz szczególnym aplauzem widownia obdarzyła młodziutką Weronikę Cybulską, która urzekającym głosem (mezzosopran) zaśpiewała brawurowo, po angielsku, arię Lucy z opery The Telephone.

fot. Dominika Banasiak

Na drugą część koncertu złożyły się występy pozostałych dyplomantów i pretendentów do przyszłorocznych Laurów Młodych Wirtuozów. Muzyka i taniec to życiowa pasja wybitnej artystki - nauczycielki rytmiki dr Taidy Wiśniewskiej, która we współpracy ze swoimi wychowankami Agatą Mielechowicz i Igą Tuzik opracowała choreografię muzyki do ich popisów tanecznych oraz przygotowała do scenicznej prezentacji prace dyplomowe swoich wychowanek: Weroniki Łyżwińskiej i Leny Szostek, w wykonaniu uczennic wydziału rytmiki OSM II st.

Zupełnie inną propozycją muzyczną był występ Aleksandry Ziemskiej, która na flecie zagrała klasyczny utwór Carla Reinecke – Ballada, op. 288. Uczennicę klasy V OSM II st. przygotowała Pani Malwina Radzejewska. Muzyczną ucztę zakończył występ oryginalnego zespołu instrumentów dętych „Szelki” (nauczyciel: Grzegorz Dybała), z którym profesjonalnie zaprezentowała się wokalistka Alicja Brzozowska.

Galę Laureatów poprzedziło wystąpienie Pana Michała Missana, Prezydenta Miasta Elbląga, Patrona Honorowego tego wydarzenia, który w ciepłych słowach pogratulował zdobywcom tegorocznych „Laurów” oraz organizatorom Koncertu, zapewniając, że rozwój kultury muzycznej młodzieży pozostanie nadal przedmiotem troski władz samorządowych.

Członkowie Kapituły Nagrody „Laur Młodych Wirtuozów” Elbląskiego Klubu Rotary, w składzie: Tadeusz Kaszczyc – Prezydent, Dominika Paul-Stolf – Prezydent Elekt, Zbigniew Dębiński – Past Prezydent, w asyście Dyrektora ZPSM Andrzeja Korpackiego wręczyli laureatom tegoroczne nagrody: czterem wybitnym dyplomantom 2024: oryginalne statuetki „Laur Młodego Wirtuoza”, akty przyznania stypendiów oraz, w imieniu Pani Dyrektor Karoliny Nowotczyńskiej, nagrodę Elbląskiej Orkiestry Kameralnej (zaproszenia do wspólnego koncertu z elbląskimi kameralistami). Kryształową statuetkę, dedykowaną pedagogom, odebrała Pani Magdalena Poronin, jako jedyna z pięciu wyróżnionych nauczycieli, obecna na koncercie.

II koncert „Laury Młodych Wirtuozów” poprowadzili sprawnie i ciekawie, debiutujący w tej roli, członkowie EKR Joanna Czerepko i Marek Kaszczyc.