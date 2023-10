Muzycznym krokiem na zachód

Elbląska Orkiestra Kameralna rozpoczęła dziś (7 października) nowy cykl koncertów "Muzyka Europy". Na start batutę skierowano ku lewej stronie mapy. Artyści zagrali przy niemal pełnej sali. Zobacz zdjęcia.

W sobotni wieczór muzyków poprowadziła Pascale Van Os, uznana dyrygentka belgijskiego pochodzenia. Przy klawiaturze fortepianu zasiadła Alexandra Segal, laureatka I nagrody Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. George'a Enescu. Razem z Elbląską Orkiestrą Kameralną zabrali melomanów w podróż do Francji, Niemiec i Belgii, biorąc na tapet muzykę takich twórców jak François Joseph Gossec, Jan Sebastian Bach, Ernest Van der Eycken, Paul Gilson, Godefroid Devreese.

Koncert objęto honorowym patronatem Ambasady Belgii - Przedstawicielstwa Flandrii w Polsce i w Krajach Bałtyckich.

- Pascal Van Os jest nie tylko utalentowana dyrygentką, ale także dowodem na to, że muzyka jest językiem, który przekracza granice kulturowe, językowe, łącząc nas wszystkich w jednym dźwięku - mówił Thomas Castrel, przedstawiciel generalny Flandrii, który uczestniczył w wydarzeniu. - Ta muzyczna podróż będzie nie tylko przyjemnością dla ducha, ale też okazją do odkrycia bogactwa różnorodności europejskiej kultury muzycznej. Chciałbym także serdecznie przywitać z naszej strony Alexandrę Segal, znakomitą muzyk z Ukrainy i Izraela. Jej obecność na tym koncercie pokazuje, że muzyka łączy nas wszystkich niezależnie od naszego pochodzenia czy narodowości. Ukraina jest integralną częścią naszej europejskiej kultury, a dziś będziemy mogli to poczuć przez dźwięki, które usłyszymy - podkreślił.

Alexandra Segal. Fot. Anna Dembińska

- Chcieliśmy rozszerzyć nasz repertuar i pokazać muzykę innych krajów Europy – mówi o cyklu "Muzyka Europy" Karolina Nowotczyńska, dyrektor Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. - Zapraszamy różnych artystów z różnych części kontynentu, którzy przywożą ze sobą swoją muzykę – podkreśla. Dodaje, że w związku z tym melomani w Elblągu mogą spodziewać się nowych doświadczeń. W kolejnych częściach cyklu "pierwsze skrzypce" będą odgrywać fortepian, gitara, obój...

Drugi koncert cyklu "Muzyka Europy" zabierze słuchaczy na południe, podróży przewodzić będzie włoski dyrygent Francesco Bottigliero. Na gitarze zagra z kolei Krzysztof Meisinger. Cele wycieczki zaplanowanej na 25 listopada to Włochy i Hiszpania. W przyszłym roku możemy spodziewać się w ramach tego cyklu muzyki m.in. z Litwy.

EOK szykuje w najbliższym czasie wiele muzycznych spotkań.

- 12 listopada zapraszamy na fantastyczny koncert z udziałem Anastazji Simińskiej oraz Jakuba Lubowicza, dyrygenta i kompozytora. Będzie nieco więcej rozrywkowej, musicalowej muzyki, w połączeniu z pieśniami patriotycznymi w bardzo przystępnym wydaniu - mówi Karolina Nowotczyńska. - 10 grudnia zagramy koncert świąteczny z udziałem Agnieszki Przekupień i Maćka Pawlaka, będzie można usłyszeć polskie i zagraniczne kolędy. Na to wydarzenie zapraszamy do Teatru im. A. Sewruka - zaznacza dyrektor EOK.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym Elbląskiej Orkiestry Kameralnej.