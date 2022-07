Na starówce przebudzi się Moc (Gwiezdne wojny w Elblągu, część 9)

"Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce" ponownie możemy zmienić na "już za chwilę, już za moment, w Elblągu". Gwiezdnowojenne modele grupy Yavin, do której należą także elblążanie, 16 lipca znów trafią na wystawę do Ratusza Staromiejskiego!

"Nigdy nie słyszałeś o Sokole Millenium?"

Zacznijmy od tego, że wystawa potrwa do 21 sierpnia i będzie dostępna do oglądania codziennie w godz. 8-20. Wstęp wolny. Otwarcie, 16 lipca, odbędzie się o godz. 12 i będzie związane z dodatkowymi atrakcjami. Jednak po kolei.

Grupa Yavin, o której na naszych łamach pisaliśmy już niejednokrotnie, to pasjonaci Gwiezdnych wojen, którzy postaci, statki, bronie i inne elementy uniwersum George'a Lucasa potrafią przenieść do realnego świata. Ze swoimi modelarskimi pracami regularnie jeżdżą na wystawy i konwenty w Polsce i Europie. Wystawa w Elblągu to świetna okazja nie tylko dla fanów Star Wars, żeby z bliska obejrzeć Sokoła Millenium, droidy, statki Rebelii oraz Imperium czy mistrza Yodę...

"Pomóż mi, Obi-Wan Kenobi!"

Fot. Michał Skroboszewski (arch. portEl.pl)

To jednak nie wszystko, bo na wernisażu mają pojawić się też cosplayerzy. Wcielą się w bohaterów znanych z gwiezdnowojennych filmów, seriali, książek, komiksów i gier. W zapowiedzi wydarzenia czytamy, że w Ratuszu Staromiejskim zjawi się księżniczka Leia, Obi-Wan Kenobi, Darth Maul, Boba Fett, Mandalorianin, a także Mara Jade i Darth Talon znane z tzw. Legend. Wiemy też, że na wystawie pojawi się m. in. charakterystyczny statek z filmu pełnometrażowego o Hanie Solo, który stworzył Bernard Szukiel.

- Ci, co nas znają, wiedzą już, czego się spodziewać, ale zapraszamy też tych, którzy nie byli na wystawie w zeszłym roku – mówi Marek Kulesza z grupy Yavin. - Zobaczcie świat Star Wars na własne oczy, to inne doświadczenie niż oglądanie go na ekranie – dodaje elblążanin.

Ostatnio o grupie Yavin pisaliśmy właśnie przy okazji odwiedzin u Marka Kuleszy, który jest w trakcie tworzenia pancerza imperialnego szturmowca. Więcej tutaj.