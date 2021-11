Najlepsza muzyka lat siedemdziesiątych przeniesiona do 2021 roku

O muzyce zespołu „Tristan” najtrafniej można powiedzieć, że jest to „stary, dobry acid jazz”. W wykonaniu czołowych europejskich muzyków jazzowych i popowych nabiera ona specyficznego, nowoczesnego brzmienia. Już 10 listopada, o godzinie 20, zagrają w elbląskiej Mjazzdze.

Funkowe, rytmiczne gitary, organy Hammonda, elektryczne pianino Fendera, syntezatory i instrumenty perkusyjne tworzą przyjemny nastrój i wyraziste tło dla pięknego głosu Jaycilee Teterissa, wokalistki zespołu.

Z „Tristanem” łatwo przenieść się z powrotem do ciepłej, muzycznej atmosfery lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, odświeżonej orzeźwiającym powiewem współczesnych stylów. Doskonałej jakości nagrania zespołu i jego występy na żywo często wzbogaca i uatrakcyjnia sekcja instrumentów dętych, kwartet smyczkowy i chórek.

W muzyce „Tristana” przewijają się wprawdzie motywy typowe dla takich grup, jak TOTO, Tower of Power, Snarky Puppy i formacji wykonujących klasyczny acid jazz (np. Incognito czy Brand New Heavies), ale zyskuje on coraz większe grono fanów swoim wysoko energetycznym groovem oraz wyjątkową jakością kompozycji i aranżacji.

Wystąpią:

Jaycilee Teterissa - wokal

Coen Molenaar - instrumenty klawiszowe

Guy Nikkels - gitara

Frans Vollink - gitara basowa

Sebastiaan Cornelissen - perkusja

Bilety do nabycia w klubie Mjazzga:

30PLN (przedsprzedaż)/ 40PLN (w dniu koncertu)

Więcej informacji na facebookowym wydarzeniu oraz na stronie zespołu.