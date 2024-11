Najnowsza publikacja Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku już dostępna

Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku wydało kolejny katalog zbiorów! Publikacja „Piece i kafle ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dotacji celowej Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Wydania papierowe katalogu już niedługo trafią do bibliotek oraz innych instytucji kultury, natomiast wersja online jest już dostępna na muzealnej stronie internetowej: https://muzeumkopernika.pl/publikacje-muzealne/.

W minionych dwóch latach Muzeum wydało dwa katalogi: „Świat Kopernika w świetle zabytków ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” oraz „75 lat Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Katalog zbiorów”, inicjując tym samym serię wydawniczą, w ramach której planowane są kolejne katalogi prezentujące poszczególne kolekcje muzealne. „Piece i kafle ze zbiorów Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku” to pierwsza publikacja, która w sposób szczegółowy zajmie się jedną z nich.

Autorkami treści są Jagoda Semków i Weronika Wojnowska – muzealne kustoszki, które już od lat podejmują problematykę zabytkowych urządzeń grzewczych, dokumentując zabytkowe piece terenów Warmii i Mazur, tworząc publikacje oraz ekspozycje, a także biorąc udział czy nawet organizując konferencje poświęcone tej tematyce. Wiele z tych działań było przedsięwzięciami pionierskimi, nie tylko w skali regionu.

Katalog podzielony został na dwie części. W pierwszej, esejowej, zaprezentowane są różnoczasowe urządzenia grzewcze (od XIV do XX w.) funkcjonujące w budynkach kompleksu Wzgórza Katedralnego (ale i Szpitala św. Ducha), gdzie obecnie mieści się Muzeum, zaś część katalogowa obejmie, znajdujący się w muzealnym inwentarzu, niezwykle bogaty zbiór pieców i kafli. Zarówno ocalałe w zabudowie wzgórza katedralnego relikty urządzeń grzewczych, jak i zbiór pieców i kafli z muzealnej kolekcji zasługują na szczególną uwagę ze względu unikalność tych obiektów, jak również dlatego, że wiele zabytków dotyczy ogrzewania w czasach Mikołaja Kopernika.

6 grudnia, o godzinie 12, w dzień imienin wielkiego uczonego, w murach muzeum odbędzie się spotkanie promujące katalog, w trakcie którego będzie można usłyszeć opowieść jego autorek o kulisach pracy nad publikacją.