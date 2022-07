Napisz wiersz z formą

Często czujesz, że rymujesz? Czas wykorzystać wrodzone umiejętności oraz wiedzę o Elbląskich Formach Przestrzennych zdobytą m.in. podczas wycieczek edukacyjnych! Weź udział w konkursie i zgarnij unikatowe nagrody.

Napisz wiersz, w którym przemycisz informacje o Elbląskich Formach Przestrzennych. Celem konkursu jest budowanie wrażliwości na otaczającą nas przestrzeń publiczną, kształtowanie lokalnej tożsamości, przybliżenie tematyki Biennale Form Przestrzennych.

Konkurs skierowany jest do osób w każdym wieku. Uczestnicy, używając dowolnej formy literackiej, powinni nawiązać do form przestrzennych znajdujących się w przestrzeni Elbląga (np. do ich historii, twórców, wyglądu, okoliczności powstania itp.).



Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież (do 18-ego roku życia), dorośli (po 18-tym roku życia).

Końcowy termin nadsyłania prac: 30 września 2022 r.

Dla laureatów organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe.

Szczegóły oraz regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej organizatora.