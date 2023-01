Napisz życzenia dla Kopernika

Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu i Regionalna Pracownia Digitalizacji zapraszają najmłodszych do udziału w konkursie na życzenia z okazji 550. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika.

Celem Konkursu jest popularyzacja wśród dzieci osoby Mikołaja Kopernika, wzbudzenie kreatywności i dostrzeżenie w Mikołaju Koperniku nie tylko wybitnego astronoma, ale także zwykłego człowieka, który tak jak my, uczył się, mierzył z problemami, pracował i świętował swoje urodziny. Konkurs jest jednoetapowy i skierowany do dzieci od 6 do 15 lat.

- Życzenia mogą mieć dowolną formę literacką i długość, muszą tylko nawiązywać do osoby jubilata, czyli Mikołaja Kopernika - mówią organizatorzy konkursu. - I to najbardziej kreatywne i najciekawsze nawiązanie na pewno zostanie docenione.

Życzenia muszą być pracą indywidualną, a każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę. Życzenia należy napisać na formularzu zgłoszeniowym wraz z danymi dotyczącymi autora. Formularz zgłoszeniowy dołączony jest do regulaminu konkursu.

Nagrody w konkursie będą miały charakter rzeczowy, będą to m.in. książki, gadżety, bony upominkowe do księgarni.

Kartę zgłoszeniową należy przesłać mailowo na adres rpd@swiatowid.elblag.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do 16 lutego 2023 r. na stronie internetowej, a laureaci będą powiadomieni mailowo.

- Uroczyste wręczenie nagród nastąpi w niedzielę 19 lutego o godz. 16. To jest oficjalna data urodzin Mikołaja Kopernika dlatego zaplanowaliśmy wtedy imprezę urodzinową, która odbędzie się w sali studyjnej Kina Światowid. Odbędzie się pokaz filmu, quiz rodzinny, zjemy tort i wręczymy nagrody w konkursie. Serdecznie zapraszamy, wstęp będzie bezpłatny - dodają organizatorzy.