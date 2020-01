Nareszcie weekend: giełda w Galerii EL i muzyka Maanamu

Każdy z nas czekał na to pięć dłuuuugich dni roboczych... Nareszcie nadchodzi! Już za kilka godzin weekend. Radość, ale i dylemat - co zrobić z wolnym czasem? PortEl.pl w każdy piątek przedstawia Czytelnikom możliwości ciekawego i aktywnego spędzenia weekendu w Elblągu i okolicy.

Ten weekend upłynie pod znakiem dobrej muzyki. Miłośnicy słuchania muzyki z czarnej płyty będą mieli wyjątkową okazję na uzupełnienie kolekcji, bowiem w piątek 24 stycznia w Centrum Sztuki Galeria EL organizowana jest giełda, na której można będzie kupić, sprzedać, wymienić przede wszystkim płyty winylowe, ale i kasety, CD czy związane z muzyką gadżety. Początek o godz. 16.

A w niedzielę, 26 stycznia w klubie Mjazzga coś dla miłośników Kory Jackowska. Trójmiejscy muzycy wykonają koncert, który będzie hołdem dla jednego z największych polskich zespołów - Maanamu.

A co słychać w świecie sportu? W nachodzący weekend kibice piłki nożnej będą się mogli wybrać aż na trzy sparingi elbląskich drużyn. Ważny wyjazdowy mecz czeka szczypiornistki Startu, na parkiecie rywala zagrają także siatkarki Truso. Miasto gości za to mistrzów brydża sportowego. Więcej przeczytasz w tym artykule.

W weekend będzie deszczowo a na termometrach kilka kresek powyżej zera.

Tych, którzy nie mają czasu na gotowanie lub zwyczajnie tego nie lubią, zachęcamy do skorzystania z Na Wynos. Znajdziesz tutaj bogatą ofertę elbląskich restauracji.

Jeśli brakuje Wam na to czasu w tygodniu, weekend to dobry moment, aby wybrać się do kina. Każdy znajdziecie dla siebie coś w repertuarze.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.

Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.