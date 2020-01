Zaśpiewają piosenki Maanamu

26 stycznia w klubie Mjazzga odbędzie się wyjątkowy koncert. Trójmiejscy muzycy wykonają koncert, który będzie hołdem dla jednego z największych polskich zespołów - MAANAMu.

Tribute to MAANAM to hołd dla jednego z najbardziej znaczących dla polskiej rockowej sceny muzycznej zespołów. To ukłon młodych muzyków w stronę znakomitej muzyki, a przede wszystkim wspaniałych tekstów Kory, które przez niemal 40 lat towarzyszyły Polakom w każdym wieku, i które na stałe wpisały się w ich serca. Projekt nie stara się być kopią Maanamu, a próbą spojrzenia na znany od lat materiał z perspektywy młodego pokolenia. To nowe aranżacje zachowujące ducha oryginału, w których przeplata się buntownicza muzyka lat 80-tych z nowymi brzmieniami i elementami wszelakich nurtów muzycznych. To próba wyciągnięcia ze znanych przebojów ich esencji, siły przekazu i przepuszczenia ich przez nowy pryzmat muzyczny. Na scenie w towarzystwie znakomitych muzyków wystąpi Julita "Ziela" Zielińska wokalistka, instrumentalistka, kompozytorka, pedagog. Występowała na scenach takich jak Opener, Męskie Granie, Off Festival, Soundrive. Współpracowała między innymi z Grażyną Łobaszewską, Dick4dick, Sotei, Wojtkiem Pilichowskim, Johnem Mitko, Krzysztofem Ścierańskim.Zorganizowała wiele koncertów. Związana z wytwórnią Jazzboy, w kwietniu wydała swoją debiutancką Epkę EP1. Tribute to Maanam zagrają dla Was: Julita "Ziela" Zielińska - wokal Hubert Baumann - gitara Irek Kaczmar - gitara basowa Jan Jarecki - instrumenty klawiszowe Patryk Woźny - perkusja.