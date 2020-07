Nareszcie weekend: Jazzbląg, EOK, golf i wybory

Każdy czekał na weekend przez pięć dłuuugich dni. Wreszcie jest i to obfitujący w kilka ciekawych wydarzeń w mieście. Oto nasz krótki przewodnik po wydarzeniach w Elblągu i okolicach z przypomnieniem, by przestrzegać ciągle obowiązujących zasad reżimu sanitarnego. Zapraszamy!

W niedzielę wybierzemy prezydenta Polski na najbliższe pięć lat. Przypominamy, że lokale wyborcze będą czynne w godz. 7 do 21, a na głosowanie musimy oprócz dowodu tożsamości zabrać ze sobą maseczkę i najlepiej - ze względów sanitarnych - własny długopis. Zanim jednak udzielą nam się wyborcze emocje, warto wziąć udział w kilku interesujących wydarzeniach muzycznych, sportowych i turystycznych.

W piątek, o godz. 19.30 zapraszamy do katedry św. Mikołaja, gdzie z koncertem w ramach Festiwalu "Muzyka Polska na Warmii i Żuławach" wystąpi Elbląska Orkiestra Kameralna. Usłyszymy m.in. utwory Ludwika van Beethovena, Jana Sebastiana Bacha (koncert na dwoje skrzypiec) czy też bardziej współczesnych twórców.

Pół godziny wcześniej odbędzie się kolejny wernisaż w nowo otwartej Galerii Pracownia. Swoje kolejne prace zaprezentują Janisz Kozak i Karolina Kardas. Wstęp wolny.

Sobotę warto rozpocząć od spaceru z przewodnikiem PTTK. Tym razem mieszkańcy i turyści będą mogli wysłuchać opowieści Karola Wyszyńskiego o historii elbląskich mostów. Zbiórka o godz. 10 przy przystanku przy Urzędzie Gminy, ul. Browarna.

Po południu kibiców czekają piłkarskie emocje.O godz. 16 na stadionie przy ul. Agrykola Olimpia Elbląg podejmuje Skrę Częstochowa. Goście spod Jasnej Góry w ostatnich tygodniach są w formie, więc podopiecznych Dariusza Kaczmarskiego czeka ciężka przeprawa.

Sportowa rywalizacja czeka w ten weekend również golfistów. Na polu golfowym Sand Valley w Pasłęku odbędą się w sobotę i niedzielę XI Mistrzostwa Sand Valley Golf Club, w których weźmie udział ponad 130 zawodników. Początek zawodów każdego dnia mistrzostw o godz. 8.30. A dla tych osób, które lubią spędzać czas w lesie, mamy propozycję udziału w biegach na orientację w Bażantarni. Początek zawodów o godz. 10, biuro zawodów będzie się mieściło na polanie z wiatami.

Świetną atmosferę po sportowych emocjach znajdziecie w sobotę wieczorem w Galerii EL, gdzie odbędzie się - jednodniowy w tym roku - Festiwal Jazzbląg. Organizatorzy przygotowali kilka godzin jazzowych opowieści, które tradycyjnie zakończy jam session. W murach Galerii EL wystąpią młodzi, choć doświadczeni, muzycy: High Definition Quartet, LXMP oraz Emil Miszk&The Sonic Syndicate. Początek o godz. 18.

W sobotę po zachodzie słońca (ok. godz. 21.30) odbędzie się już trzecia edycja tegorocznego kina pod chmurką. Na dziedzińcu Muzeum Archeologiczno-Historycznego zostanie pokazany film "Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie", który podbił wiele krajów na świecie. Jedną z głównych ról zagrała Polka Kasia Smutniak. Organizatorzy apelują, by na seans ze względów sanitarnych przyjść co najmniej dwadzieścia minut wcześniej.

Niedziela minie nie tylko pod znakiem wyborów, ale także Letniego Salonu Muzycznego Bażantarnia. O godz. 17 w muszli koncertowej w spektaklu „Poszkodowany Goldiner” Wiktora Szenderowicza. W sztuce przedstawionej w konwencji "sceny przy stoliku" wystąpią Irena Adamiak, Mariusz Michalski a w roli narratora Krzysztof Bartoszewicz.

Gdy jeszcze znajdziecie trochę wolnego czasu, polecamy obejrzenie wystawy rysunku w Galerii EL i wystawę poświęconą jaćwingom w Muzeum Archeologiczno-Historycznym. Tym bardziej że pogoda nie będzie nas rozpieszczać. Będzie w miarę ciepło, ale też momentami deszczowo i burzowo.

Wiecie o jakieś wartościowej czy ciekawej imprezie, macie nietypowy pomysł na weekend? Piszcie, czekamy na wasze komentarze.



Redakcja portEl.pl życzy Czytelnikom dobrze spędzonego weekendu.