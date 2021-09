Natalia Krystowska w elbląskim teatrze

Natalia pojawiała się już na deskach naszego teatru, a od września została etatową aktorką. Zadebiutuje rolą Zosi w „Weselu”

- Dlaczego akurat aktorstwo?

- Bo to jedyny zawód, w którym możesz być każdym.

- Czy dobrze wspominasz swój debiut?

- Ciężko mi stwierdzić, co było moim debiutem, bo z jednej strony to mógł być już spektakl naszej Grupy Teatralnej Nietentego, a z drugiej dyplomy w szkole albo rola Zosi w „Weselu”. Natomiast dotychczas wszystkie moje starcia ze sceną wspominam z wielkim sentymentem i nadzieją, że będzie tak… albo lepiej i lepiej.

- Kiedy po raz pierwszy zetknąłeś się z teatrem?

- Jako widz w szkole podstawowej, a na scenie w czasie liceum.

- Jaki jest najbardziej satysfakcjonujący moment na scenie?

- Kiedy zaczynam myśleć i reagować postacią, mam wrażenie, że wtedy dzieje się cała magia. I oczywiście wielka długa cisza na widowni zaraz po zakończeniu spektaklu i tę wielką długą ciszę przed oklaskami.

Co najbardziej lubisz w swojej pracy?

Najbardziej lubię spotykanie kolorowych, ciekawych i inspirujących ludzi na swojej drodze, to, że nigdy nie jest tak samo, ani na próbie, ani na spektaklu oraz przebywanie w ciemnych i często bardzo wysokich pomieszczeniach-scenach, salach prób, które uwielbiam.

- Czy masz jakieś ukryte life-hacki na zapamiętywanie tekstu?

- Jedyny life-hack jaki używam to wizja tego, że dopiero po nauczeniu zaczyna się prawdziwa zabawa i jeśli damy sobie trochę więcej czasu, to ten tekst przyjdzie do głowy naturalnie i bez wysiłku. Czasem przy większych ilościach tekstu przepisuję go na kartki i uczę się przepisując.

Natalia Krystowska - Absolwentka Policealnego Studium Aktorskiego imienia Aleksandra Sewruka przy Teatrze imienia Stefana Jaracza w Olsztynie.

Uzyskała dyplom za spektakle: „Witamy w Zangaro” reż. Olga Borys, ,,Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” reż. Dorota Abbe oraz pracę warsztatową zakończoną pokazem monologów z „Powarkiwań drogi mlecznej” reż. Adam Nalepa (2021).

Wcześniej związana z Teatrem im. Aleksandra Sewruka w Elblągu działając w grupie teatralnej ,,Nietentego” prowadzonej przez Piotra Boratyńskiego (2014-2016).

Zainteresowania to film, kino, teatr, rozwój duchowy, astrologia, media, sztuka, śpiew, tworzenie muzyki rozrywkowej i elektronicznej.